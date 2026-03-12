Anuncian reparaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto de Tocumen tras filtraciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cielo raso metálico y las vigas de la estructura del área central de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen entrarán en fase de reparación, tras las filtraciones detectadas durante la temporada lluviosa.

La administración de la terminal aérea adelantó que los trabajos, en una primera fase, tendrán un costo de 139 mil dólares y consisten en la reparación de los daños ocasionados por filtraciones en los tragaluces.

Se informó que las labores incluyen la desinstalación y reinstalación de los paneles metálicos, limpieza especializada, lavado profundo, tratamiento antihongos, pulido, brillado y sellado de 780 metros cuadrados de cielo raso.

De igual forma, se procederá con la limpieza de vigas y la aplicación de pintura en aproximadamente 1,400 metros lineales de vigas metálicas.

Además, se aplicará un sistema de recubrimiento de poliuretano de alta resistencia destinado a la protección, conservación y renovación de las vigas intervenidas.

“Nuestra prioridad es salvaguardar la seguridad de los pasajeros, colaboradores, concesionarios y personal de compañías aéreas que operan en Tocumen”, afirmó el gerente del Aeropuerto de Tocumen, José Ruiz.

Se detalla que el plazo estimado de ejecución es de cinco meses y los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, de tal manera que no afecten el tránsito de pasajeros ni las operaciones aéreas.

“La Terminal 2 es la carta de presentación de Panamá ante el mundo; por ello, debemos asegurar que sus instalaciones mantengan estándares óptimos de infraestructura, orden y calidad”, agregó Ruiz.

La administración del aeropuerto resaltó que por la terminal se movilizan, en promedio, más de 65 mil viajeros diarios hacia más de 90 destinos en América y Europa.