NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Debido a la situación que vive el país por el terremoto de 7.5 y las posteriores réplicas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la suspensión temporal de la entrega del Cepanim.

La entidad le informó a los beneficiarios del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) que, tras el sismo, se están realizando ajustes en la programación de las jornadas de entrega de los certificados a nivel nacional.

La medida incluye la suspensión temporal de la atención en las oficinas provinciales, el punto habilitado en Megápolis Outlets y las consultas en el edificio Avesa.

El MEF indicó que tan pronto las condiciones lo permitan se reanudará el proceso de entrega del Cepanim.

Se recomienda a los beneficiarios a mantenerse informados por los canales de comunicación oficiales de la institución, a través de los cuales se estarán divulgando las fechas en las que los beneficiarios podrán acudir nuevamente a los puntos de entrega de los certificados.