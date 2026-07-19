Apede advierte sobre retroceso democrático y trabas que frenan la competitividad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gremio de ejecutivos de empresas plantea reforzar la seguridad jurídica, reducir la burocracia y fortalecer las instituciones como bases para recuperar competitividad, atraer inversión y generar más oportunidades.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió sobre un progresivo retroceso en la calidad de la democracia, el debilitamiento institucional y la pérdida de confianza en los contrapesos del poder, factores que, a juicio del gremio, afectan la capacidad de Panamá para atraer inversión de largo plazo y mantener la estabilidad social.

En el artículo La Voz de Apede, la organización empresarial planteó que el desarrollo del país debe sustentarse en cuatro pilares: seguridad jurídica y Estado de Derecho, libertad económica y desburocratización, transparencia y fortalecimiento institucional, así como sostenibilidad y transición ecológica.

Apede también cuestionó el exceso de trámites y obstáculos burocráticos que, según el gremio, limitan la iniciativa privada y reducen la competitividad. En ese sentido, pidió simplificar los procesos para facilitar la inversión, el emprendimiento y la generación de empleos formales.

En La Voz de APEDE, nuestra presidenta, Giulia De Sanctis, comparte una reflexión sobre los pilares que deben sostener el desarrollo del país: institucionalidad, libertad económica, transparencia, sostenibilidad, educación, empleo, acceso al agua y confianza internacional. pic.twitter.com/2dzuN4aKrt — APEDE (@Apedeorg) July 19, 2026

El gremio señaló, además, que Panamá debe atender las deficiencias en el acceso al agua potable y otros servicios públicos, cerrar las brechas de infraestructura física y digital, modernizar la educación frente al avance de la inteligencia artificial y promover una mayor integración económica de las regiones del país.

El gremio de ejecutivos de empresas plantea reforzar la seguridad jurídica, reducir la burocracia y fortalecer las instituciones como bases para recuperar competitividad, atraer inversión y generar más oportunidades. https://t.co/MU7fOC4hxA a través de @prensacom pic.twitter.com/1naMJUk47P — La Prensa Panamá (@prensacom) July 19, 2026

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, sostuvo que Panamá también debe fortalecer su confianza internacional y consolidarse como un centro logístico y financiero confiable, al tiempo que avanza hacia su salida definitiva de listas discriminatorias.

“Las propuestas están sobre la mesa y el desafío ahora es convertirlas en realidad”, afirmó el gremio.