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    Gobernanza

    Apede advierte sobre retroceso democrático y trabas que frenan la competitividad de Panamá

    El gremio de ejecutivos de empresas plantea reforzar la seguridad jurídica, reducir la burocracia y fortalecer las instituciones como bases para recuperar competitividad, atraer inversión y generar más oportunidades.

    Katiuska Hernández
    Apede advierte sobre retroceso democrático y trabas que frenan la competitividad de Panamá
    Apede pide fortalecer instituciones y reducir burocracia en Panamá. Archivo

    La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió sobre un progresivo retroceso en la calidad de la democracia, el debilitamiento institucional y la pérdida de confianza en los contrapesos del poder, factores que, a juicio del gremio, afectan la capacidad de Panamá para atraer inversión de largo plazo y mantener la estabilidad social.

    En el artículo La Voz de Apede, la organización empresarial planteó que el desarrollo del país debe sustentarse en cuatro pilares: seguridad jurídica y Estado de Derecho, libertad económica y desburocratización, transparencia y fortalecimiento institucional, así como sostenibilidad y transición ecológica.

    Apede también cuestionó el exceso de trámites y obstáculos burocráticos que, según el gremio, limitan la iniciativa privada y reducen la competitividad. En ese sentido, pidió simplificar los procesos para facilitar la inversión, el emprendimiento y la generación de empleos formales.

    El gremio señaló, además, que Panamá debe atender las deficiencias en el acceso al agua potable y otros servicios públicos, cerrar las brechas de infraestructura física y digital, modernizar la educación frente al avance de la inteligencia artificial y promover una mayor integración económica de las regiones del país.

    La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, sostuvo que Panamá también debe fortalecer su confianza internacional y consolidarse como un centro logístico y financiero confiable, al tiempo que avanza hacia su salida definitiva de listas discriminatorias.

    Las propuestas están sobre la mesa y el desafío ahora es convertirlas en realidad”, afirmó el gremio.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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