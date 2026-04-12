Panamá, 12 de abril del 2026

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    Puente de las Américas

    Apede alerta sobre la falta de protocolos claros ante emergencias en estructuras estratégicas

    Henry Cárdenas P.
    Apede alerta sobre la falta de protocolos claros ante emergencias en estructuras estratégicas
    Se tiene previsto que las autoridades panameñas revelen este lunes 13 de abril el informe sobre la inspección que se le hizo a la estructura del puente. LP/Gabriel Rodríguez

    La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) advirtió que el país no cuenta con protocolos claros para atender emergencias en estructuras estratégicas.

    +info

    Revisión del puente de las Américas entra en fase clave; el lunes 13 de abril darán un informe oficialEmergencia en el puente de las Américas expone debilidades en mantenimientoCon el embajador presente, ingenieros de Estados Unidos evalúan el puente de las Américas

    “Lo ocurrido en el puente de las Américas, además de un suceso lamentable, fue una señal de alerta. En pocas horas, una de las principales conexiones del país se vio comprometida, afectando la movilidad de miles de panameños, la actividad económica y el funcionamiento normal de la ciudad”, se destaca en el mensaje semanal del gremio: La Voz de Apede.

    Se resalta que, más allá del hecho, un incendio de varios camiones cisternas de combustibles en los predios de la parte de abajo del puente, cuyas llamas alcanzaron parte de la estructura, dejó una señal de lo que no se puede seguir ignorando.

    “Panamá aún no cuenta con protocolos claros y coordinados para responder ante emergencias en infraestructuras estratégicas”.

    La Apede enfatiza que lo que se vio en el puente de las Américas fue el esfuerzo de distintas entidades tratando de resolver una situación compleja, pero sin un protocolo previamente definido.

    El gremio advierte que esto genera demoras, incertidumbre y un mayor impacto para los ciudadanos.

    Ante esta situación, la Apede expresó su respaldo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de discutir una norma de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales, con la finalidad de fortalecer la forma en que el país responde ante situaciones que pueden comprometer su funcionamiento.

    “Esta iniciativa plantea algo fundamental: establecer un marco claro para proteger, asegurar y garantizar la continuidad de las infraestructuras que sostienen el funcionamiento del país”, destacó Apede.

    El pasado lunes 6 de abril, en el sector de La Boca, donde tres camiones cisterna explotaran y provocaron una gran bola de fuego que alcanzó la parte inferior de la estructura vial. La explosión e incendio dejó un muerto y dos bomberos heridos.

    Se tiene previsto que las autoridades panameñas revelen este lunes 13 de abril el informe sobre la inspección que se le hizo a la estructura del puente.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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