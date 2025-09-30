Panamá, 30 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Proyecto energético

    Apede cuestiona decisión de aplazar construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica

    Henry Cárdenas P.
    Apede cuestiona decisión de aplazar construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica
    La cuarta línea de transmisión entre Bocas del Toro y Panamá es una propuesta que se gestiona desde hace ocho años. Archivo

    Advirtiendo del retroceso en la planificación energética, el mensaje de incertidumbre que se envía a los inversionistas, al sector productivo y, sobre todo, a los hogares panameños, la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede) cuestionó la decisión de aplazar de forma indefinida la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica.

    El gremio empresarial recordó que durante décadas, este proyecto ha sido considerado estratégico para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y para el desarrollo económico del país.

    Apede plantea que el proyecto está concebido para garantizar la redundancia y confiabilidad del sistema interconectado nacional, facilitar la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable, fortalecer la interconexión de Panamá con Centroamérica a través del Mercado Eléctrico Regional, y reducir las pérdidas técnicas del sistema, evitando sobrecostos que terminan afectando al consumidor.

    El gremio expresa que reconoce la importancia de repotenciar las líneas existentes, pero que esto no sustituye la necesidad de una nueva línea de transmisión.

    Se plasma en el comunicado de Apede que la repotenciación ayuda a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo: un sistema que ya opera al límite, vulnerable a fallas y sin la resiliencia que Panamá necesita.

    Lea aquí: Etesa apuesta por repotenciar líneas de transmisión existentes

    El pasado 12 de septiembre, en un Foro de Energía organizado por La Prensa, se conoció que la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) ha definido como estrategia central la repotenciación y modernización de sus líneas existentes, en lugar de desarrollar nuevas estructuras como una cuarta línea de transmisión entre Bocas del Toro y Panamá, propuesta hace ocho años. Según el gerente general de Etesa, Roy Morales, esta decisión responde tanto a criterios de eficiencia como de sostenibilidad ambiental y social.

    “La cuarta línea fue concebida en su momento como respuesta a la creciente demanda, pero hoy somos más estratégicos: reforzamos lo que ya existe, donde las comunidades nos reconocen y se facilita el mantenimiento”, señaló Morales en esa ocasión.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • TI Panamá pide frenar los pagos a Hombres de Blanco: sus contratos ‘no tienen sustento legal’. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más
    • Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina. Leer más