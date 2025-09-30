Apede cuestiona decisión de aplazar construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Advirtiendo del retroceso en la planificación energética, el mensaje de incertidumbre que se envía a los inversionistas, al sector productivo y, sobre todo, a los hogares panameños, la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede) cuestionó la decisión de aplazar de forma indefinida la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica.

El gremio empresarial recordó que durante décadas, este proyecto ha sido considerado estratégico para la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y para el desarrollo económico del país.

Apede plantea que el proyecto está concebido para garantizar la redundancia y confiabilidad del sistema interconectado nacional, facilitar la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable, fortalecer la interconexión de Panamá con Centroamérica a través del Mercado Eléctrico Regional, y reducir las pérdidas técnicas del sistema, evitando sobrecostos que terminan afectando al consumidor.

El gremio expresa que reconoce la importancia de repotenciar las líneas existentes, pero que esto no sustituye la necesidad de una nueva línea de transmisión.

Se plasma en el comunicado de Apede que la repotenciación ayuda a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo: un sistema que ya opera al límite, vulnerable a fallas y sin la resiliencia que Panamá necesita.

El pasado 12 de septiembre, en un Foro de Energía organizado por La Prensa, se conoció que la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) ha definido como estrategia central la repotenciación y modernización de sus líneas existentes, en lugar de desarrollar nuevas estructuras como una cuarta línea de transmisión entre Bocas del Toro y Panamá, propuesta hace ocho años. Según el gerente general de Etesa, Roy Morales, esta decisión responde tanto a criterios de eficiencia como de sostenibilidad ambiental y social.

“La cuarta línea fue concebida en su momento como respuesta a la creciente demanda, pero hoy somos más estratégicos: reforzamos lo que ya existe, donde las comunidades nos reconocen y se facilita el mantenimiento”, señaló Morales en esa ocasión.