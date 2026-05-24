Apede: el crecimiento turístico debe llegar a las provincias y no quedarse solo en la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La promoción del turismo en Panamá debe pasar de la ciudad al interior para promover el flujo de visistantes a las provincias y generar empleo producto en otras zonas del país, así lo considera la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Giulia De Sanctis.

Precisó que el crecimiento del sector turístico no puede seguir concentrándose únicamente en la capital si se quiere generar más empleo y dinamizar las economías regionales.

“Panamá necesita generar empleo y una de las rutas más rápidas, sostenibles y con mayor capacidad de impacto social para lograrlo está en el turismo del interior del país. El turismo no solamente mueve hoteles, permea toda la economía porque impulsa consumo, activa cadenas de valor, fortalece el comercio y genera oportunidades en múltiples sectores de manera simultánea”, indicó la presidenta en la columna La Voz de Apede.

Precisó que en momentos en que el desempleo alcanza el 10.4%, equivalente a más de 227 mil personas sin trabajo, mientras que la informalidad supera el 45% en algunas regiones del país, el turismo puede ser un motor para dinamizar la creación de nuevas plazas de trabajo con una derrama económica no solo en hoteles y operadores turísticos, sino que activa cadenas de valor vinculadas a restaurantes, transporte, comercio, artesanos, guías turísticos y pequeñas empresas locales.

El impresionante mar azul de Coiba

El gremio resaltó además el crecimiento del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, que aumentó 34% durante el primer trimestre de 2026, alcanzando 66 mil turistas utilizando esta modalidad.

Sin embargo, señalaron que actualmente el 54% de los turistas internacionales permanece principalmente en la provincia de Panamá, mientras que otras provincias como Chiriquí atrae al 16.6%, Colón cerca del 8.6%, Panamá Oeste 8% y Coclé solamente el 4.8% y aunque comienzan a ganar participación, todavía enfrentan retos de conectividad, promoción e infraestructura.

De Sanctis señaló que el gremio promueve el Foro de Turismo 2026: “Vamos por más: Estrategias para el Despegue Turístico de las Provincias”, que se realizará el próximo 29 de mayo y donde se presentarán propuestas para fortalecer el turismo como motor económico y generador de empleo fuera de la capital.

La organización también planteó la necesidad de fortalecer la conectividad aérea regional mediante los aeropuertos de Río Hato y David, con el objetivo de facilitar la llegada directa de turistas internacionales hacia destinos del interior del país.

Consideran que el Aeropuerto Scarlett Martínez podría impulsar el turismo de playa, gastronomía y desarrollo inmobiliario en las provincias centrales, mientras que el Aeropuerto Internacional Enrique Malek fortalecería destinos como Chiriquí y Bocas del Toro en segmentos de naturaleza, café, senderismo y bienestar.

La feria es un evento que genera un gran impacto económico, atrayendo a miles de visitantes. Cortesía/ Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete

Apede también destacó la importancia del Proyecto de Ley 385, denominado “Paraísos del Istmo”, que busca promover el desarrollo turístico y patrimonial de comunidades con valor histórico, cultural y natural, mediante infraestructura, capacitación, promoción internacional y financiamiento para proyectos sostenibles.

El gremio sostuvo que Panamá necesita que el crecimiento económico llegue también a provincias como Colón, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Bocas del Toro, Azuero y Darién.

“El interior del país no necesita subsidios permanentes. Necesita conectividad, promoción, infraestructura, seguridad, inversión y oportunidades. Sobre todo, necesita que Panamá crea en el enorme potencial que tienen sus provincias para generar empleo, bienestar y crecimiento económico sostenible”.