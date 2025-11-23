Apede: ‘El salario mínimo no es suficiente para garantizar una mejor calidad de vida’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En momentos en que representantes de los gremios de trabajadores y empresariales iniciaron las conversaciones para acordar el salario mínimo que regirá por dos años a partir de enero de 2026, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) plantea acciones más abarcadoras para mejorar la calidad de vida en el país.

En su mensaje semanal, la Apede indica que la comisión de salario mínimo fue diseñada hace casi medio siglo, para un país que era profundamente distinto. En ese sentido, señala que Panamá enfrenta nuevas dinámicas laborales marcadas por la digitalización y automatización.

“Por ello, hablar solo del salario mínimo no es suficiente para garantizar una mejor calidad de vida”, destaca la Apede.

Se destaca que el 50% de la población ocupada no agrícola está en la informalidad, que por lo tanto no cotizan en la Caja de Seguro Social y tienen acceso limitado al crédito bancario y que al final su jubilación será más precaria.

Además, que los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría reflejan que cerca del 29% de los asalariados privados se encuentran dentro del rango del salario mínimo, mientras que el 71% restante percibe ingresos superiores.

“Esto sugiere que el salario mínimo no soluciona el problema del alto costo de la vida, sino que parte de la ruta hacia mejores ingresos es facilitar la transición hacia la formalización”, expone Apede.

El gremio enfatiza que estas cifras no le restan importancia al proceso de revisión del salario mínimo, que por el contrario, evidencia la necesidad de complementarlo con una reflexión más integral sobre cómo elevar el bienestar de los trabajadores de manera sostenible.

Otro punto que plantea el gremio empresarial es que se debe incorporar al debate la reducción de los costos que enfrentan los ciudadanos. Se resalta que, ante la ausencia de servicios públicos de primer nivel, las familias deben destinar una parte importante de sus ingresos para cubrir necesidades básicas.

“Con una gestión pública eficiente en salud, agua potable, movilidad, educación de calidad y acceso a alimentos a bajo costo, el costo de la vida disminuiría sustancialmente, aliviando la presión sobre los presupuestos familiares. El país necesita avanzar hacia condiciones que permitan que más panameños ganen mejor no por decreto, sino porque se reconoce su talento, sus habilidades y su productividad. La evidencia respalda esta reflexión”, indica Apede.

Actualmente, el salario mínimo promedio que está vigente hasta finales de diciembre de 2025 es de 636.80 dólares, con un máximo de 1,015.03 dólares en sectores como el de técnicos aeronáuticos.