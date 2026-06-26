Apede elige a Alberto López Tom como nuevo presidente

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) eligió este jueves al abogado Alberto López Tom como su presidente para el período 2026-2027, luego de imponerse en las elecciones internas del gremio. El nuevo presidente asumirá el cargo el próximo 1 de agosto.
En la jornada electoral participaron 649 socios. López Tom obtuvo 396 votos, mientras que Walter Luchsinger, actual vicepresidente de Apede y también candidato a la presidencia, recibió 238 votos.
Tras conocerse los resultados, el gremio informó que la gestión del presidente electo estará orientada por un plan de trabajo basado en siete ejes estratégicos: gobernanza e institucionalidad; membresía y talento; agenda país; desarrollo regional; educación ejecutiva; deporte y responsabilidad social; y comunicación institucional.
La Junta Directiva Nacional que acompañará a López Tom durante el período 2026-2027 estará conformada por Eric Molino, Amauri Castillo, Lourdes Fong, Gina Forte, Otto Wolffschoon, Jeannette Bravo, Edgar Ivankovich, Ahmed Elneser, Olmedo Alfaro y Janitze Torres. Además, Fanny De La Rosa fue elegida como integrante del Consejo de Ética de la organización.
Como parte del proceso electoral, también fueron escogidas las nuevas juntas directivas de los capítulos de Chiriquí, Azuero, Colón, Coclé y Panamá Oeste.
López Tom es socio del bufete De Castro & Robles (DCR) y cuenta con una trayectoria especializada en derecho marítimo, corporativo y comercial. Dentro de Apede ha ocupado diversos cargos de liderazgo, entre ellos la presidencia de la Comisión de Asuntos Marítimos y del Consejo Empresarial Logístico, desde donde impulsó iniciativas para fortalecer el diálogo entre el sector público y privado y promover la competitividad del país.
Al cierre de la jornada electoral, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, destacó la participación de la membresía y el proceso democrático desarrollado durante la elección.
“Apede vuelve a demostrar que su mayor fortaleza es su institucionalidad. Hoy la membresía habló a través del voto y eligió a quienes tendrán la responsabilidad de conducir el gremio durante el próximo período”, expresó.