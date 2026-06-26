Panamá, 26 de junio del 2026
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    Período 2026-2027

    Apede elige a Alberto López Tom como nuevo presidente

    Alberto López Tom fue elegido presidente de Apede para el período 2026-2027 tras obtener 396 votos. Asumirá el cargo el próximo 1 de agosto.

    Getzalette Reyes
    Apede elige a Alberto López Tom como nuevo presidente
    Alberto López Tom junto a Giulia De Sanctis. Foto/Apede

    La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) eligió este jueves al abogado Alberto López Tom como su presidente para el período 2026-2027, luego de imponerse en las elecciones internas del gremio. El nuevo presidente asumirá el cargo el próximo 1 de agosto.

    En la jornada electoral participaron 649 socios. López Tom obtuvo 396 votos, mientras que Walter Luchsinger, actual vicepresidente de Apede y también candidato a la presidencia, recibió 238 votos.

    Tras conocerse los resultados, el gremio informó que la gestión del presidente electo estará orientada por un plan de trabajo basado en siete ejes estratégicos: gobernanza e institucionalidad; membresía y talento; agenda país; desarrollo regional; educación ejecutiva; deporte y responsabilidad social; y comunicación institucional.

    La Junta Directiva Nacional que acompañará a López Tom durante el período 2026-2027 estará conformada por Eric Molino, Amauri Castillo, Lourdes Fong, Gina Forte, Otto Wolffschoon, Jeannette Bravo, Edgar Ivankovich, Ahmed Elneser, Olmedo Alfaro y Janitze Torres. Además, Fanny De La Rosa fue elegida como integrante del Consejo de Ética de la organización.

    Apede elige a Alberto López Tom como nuevo presidente
    Apede es un gremio privado integrado por ejecutivos, empresarios y profesionales independientes. Foto/Cortesía

    Como parte del proceso electoral, también fueron escogidas las nuevas juntas directivas de los capítulos de Chiriquí, Azuero, Colón, Coclé y Panamá Oeste.

    López Tom es socio del bufete De Castro & Robles (DCR) y cuenta con una trayectoria especializada en derecho marítimo, corporativo y comercial. Dentro de Apede ha ocupado diversos cargos de liderazgo, entre ellos la presidencia de la Comisión de Asuntos Marítimos y del Consejo Empresarial Logístico, desde donde impulsó iniciativas para fortalecer el diálogo entre el sector público y privado y promover la competitividad del país.

    Apede elige a Alberto López Tom como nuevo presidente
    Alberto López Tom es socio de De Castro & Robles (DCR) y especialista en derecho marítimo, corporativo y comercial. Foto/Apede

    Al cierre de la jornada electoral, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, destacó la participación de la membresía y el proceso democrático desarrollado durante la elección.

    “Apede vuelve a demostrar que su mayor fortaleza es su institucionalidad. Hoy la membresía habló a través del voto y eligió a quienes tendrán la responsabilidad de conducir el gremio durante el próximo período”, expresó.

    Getzalette Reyes

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