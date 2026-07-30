Apede impulsará un Observatorio de Transparencia Judicial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La creación de un Observatorio de Transparencia Judicial será una de las principales iniciativas que impulsará la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) durante el período 2026-2027. Así lo anunció este miércoles su nuevo presidente, Alberto López Tom, durante el acto de toma de posesión.

El nuevo presidente de Apede explicó que el observatorio busca promover un sistema de justicia “más transparente, independiente y eficiente”, como parte de una hoja de ruta que tiene como objetivo fortalecer la participación del gremio empresarial en la discusión de los principales desafíos del país.

Durante la ceremonia de juramentación de la nueva directiva, López Tom presentó su plan de trabajo bajo el lema “Conecta, Evoluciona e Incide”, una propuesta elaborada a partir de consultas con miembros de la organización, comisiones y capítulos del interior del país.

Alberto López Tom es socio de De Castro & Robles (DCR) y especialista en derecho marítimo, corporativo y comercial. Foto/Cortesía

Entre los proyectos anunciados también figuran el fortalecimiento del gobierno corporativo de Apede, la implementación de indicadores de gestión y mecanismos de rendición de cuentas, así como programas de mentoría para impulsar el relevo generacional dentro del gremio.

La agenda de trabajo contempla además nuevas alianzas académicas para ampliar la oferta de educación ejecutiva, el fortalecimiento de los capítulos regionales y la creación de un inventario nacional de eventos turísticos como herramienta para promover el desarrollo económico de las distintas regiones del país.

Durante el acto, López Tom destacó que la gestión estará enfocada en consolidar a APEDE como un centro de pensamiento y un actor propositivo en la generación de soluciones para los retos económicos, sociales e institucionales de Panamá.

La ceremonia también incluyó un reconocimiento a la presidenta saliente, Giulia De Sanctis, quien presentó un balance de su administración y destacó el crecimiento de la membresía, que actualmente supera los 900 socios, además del fortalecimiento de los capítulos del interior y la presencia internacional alcanzada por la organización.

Giulia De Sanctis y Alberto López Tom, presidente saliente y entrante de la Apede. CORTESÍA

La nueva Junta Directiva que acompañará a López Tom durante el período 2026-2027 quedó integrada por Eric Molino Ferrer, Amauri Castillo, Lourdes Fong, Gina Forte, Otto Wolfschoon III, Jeannette Bravo, Edgar Ivankovich, Ahmed Elneser, Olmedo Alfaro y Janitze Torres. También fue juramentada Fanny De La Rosa como integrante del Consejo de Ética de APEDE.

Alberto López Tom, socio de De Castro & Robles (DCR) y especialista en derecho marítimo, corporativo y comercial, ha ocupado distintos cargos dentro de Apede, entre ellos la presidencia de la Comisión de Asuntos Marítimos y del Consejo Empresarial Logístico. En junio pasado fue elegido presidente del gremio tras imponerse en las elecciones internas para el período 2026-2027.