Apede pide mantener el crecimiento del país con decisiones responsables

El Reporte Económico Ejecutivo Mensual, correspondiente al mes de diciembre de 2025, de la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede) refleja que la economía panameña mantuvo un crecimiento acumulado del 4.2 %, entre enero y septiembre de 2025.

De acuerdo con el reporte del gremio empresarial, este crecimiento alcanzó un valor de $61,189.7 millones, lo que representó un aumento de $2,463.8 millones frente al mismo período del año anterior.

En el reporte, se destaca que el Producto Interno Bruto (PIB) real creció 3.9 % interanual en el tercer trimestre, mientras que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) alcanzó un crecimiento de 4.37 % en noviembre.

Apede indica que estos números confirman que el país mantiene una senda de expansión, aunque a un ritmo más moderado y con una recuperación desigual entre sectores.

En el aspecto fiscal, el informe resalta una mejora en las finanzas públicas. Se destaca que a septiembre de 2025, el déficit fiscal del sector público no financiero se redujo a -4.6 % del PIB, una mejora de 1.7 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.

Sin embargo, se indica que la deuda pública alcanzó los $58,904.6 millones, equivalente al 65 % del PIB, lo que mantiene la presión sobre la sostenibilidad fiscal.

Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, señaló que estos resultados refuerzan la necesidad de consolidar el crecimiento con decisiones responsables.

“La disciplina fiscal, la inversión productiva y la calidad del gasto público son determinantes para proteger la confianza y generar más oportunidades”, afirmó.

Además, Apede alerta que la presión tributaria se mantiene baja, con ingresos tributarios equivalentes a 7.1 % del PIB, lo que limita el margen fiscal y refuerza la necesidad de mejorar la distribución del gasto hacia mayor gasto de capital y menor gasto corriente.