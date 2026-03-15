Apede propone reducir burocracia para generar empleo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, advierte que agilizar trámites y fortalecer el clima de inversión es clave para generar más oportunidades laborales en Panamá.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, señaló que mejorar el clima de inversión en Panamá pasa por reducir la burocracia y modernizar la gestión pública, con el fin de acelerar proyectos que generen empleo.

De Sanctis indicó la columna La Voz de Apede, que la inversión y el empleo dependen de condiciones claras y de un Estado eficiente. “La inversión y el empleo no ocurren por casualidad; dependen de condiciones claras, reglas estables y, sobre todo, de un Estado que funcione con eficiencia”, expresó.

Apede indica que es fundamental crear más empleo formal. LP/Elysée Fernández

La dirigente empresarial también advirtió que los retrasos en trámites administrativos, permisos y gestiones públicas pueden frenar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. “Cuando los procedimientos se prolongan o se vuelven impredecibles, las inversiones se postergan y con ellas también se retrasan nuevas oportunidades de empleo”, afirmó.

En su análisis, Apede citó cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEC) en las que la tasa de participación laboral alcanzó el 64%, con 2.19 millones de personas en la población económicamente activa y 1.96 millones de ocupados, lo que representa un aumento de más de 27 mil empleos, principalmente en sectores como transporte y logística, comercio y actividades financieras.

No obstante, De Sanctis señaló que persisten retos importantes. La tasa de desempleo se ubica en 10.4%, con unas 227 mil personas buscando trabajo, mientras que entre los jóvenes de 15 a 24 años el desempleo alcanza el 23.2%. Además, la informalidad laboral se mantiene alta, con el 47.1% del empleo no agrícola.

Ante este panorama, la presidenta de Apede reiteró la disposición del gremio de trabajar con el sector público para impulsar reformas que faciliten la inversión. “Cada trámite que se simplifica, cada proceso que se digitaliza y cada permiso que se resuelve con eficiencia envía una señal clara de que Panamá está preparado para crecer”, concluyó.