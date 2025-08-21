Panamá, 21 de agosto del 2025

    PROPUESTA DE LEY

    Apede rechaza cobro de $10 a pasajeros en tránsito en Tocumen

    José González Pinilla
    Giulia De Sanctis, presidenta de Apede. LP/Richard Bonilla

    La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se sumó a las voces que rechazan el anteproyecto de ley que propone cobrar 10 dólares como tasa o impuesto a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    Gremios de la industria aérea rechazan propuesta de cobrar $10 a los pasajeros en tránsito por Tocumen

    El gremio empresarial considera que esta medida afectaría directamente la competitividad del principal hub aéreo del país.

    Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, advirtió que además pondría en desventaja a Panamá frente a otros aeropuertos de la región.

    “Desde Apede rechazamos rotundamente esta propuesta. Esto le va a restar competitividad a nuestro aeropuerto, a nuestro centro internacional de conexiones y, definitivamente, al país”, señaló.

    Recordó que aeropuertos como los de Bogotá, México, El Salvador y República Dominicana no aplican cargos similares, lo que haría menos atractivo el tránsito por Panamá.

    “Esto va a disminuir el interés de las líneas aéreas internacionales de pasar por Panamá. No es el momento ni la medida adecuada para buscar nuevos ingresos para la República”, sostuvo.

    Por ello, hizo un llamado a las autoridades a revisar la propuesta y a priorizar medidas que fortalezcan la conectividad aérea.

    Esta semana, la Asociación de Líneas Aéreas en Panamá (ALAP), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) —gremios que representan a la industria del transporte aéreo en Panamá— expresaron su profunda preocupación por esta iniciativa.

    La propuesta fue presentada por el diputado suplente Benicio Robinson González.

    José González Pinilla

