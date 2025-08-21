Apede rechaza cobro de $10 a pasajeros en tránsito en Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se sumó a las voces que rechazan el anteproyecto de ley que propone cobrar 10 dólares como tasa o impuesto a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El gremio empresarial considera que esta medida afectaría directamente la competitividad del principal hub aéreo del país.

Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, advirtió que además pondría en desventaja a Panamá frente a otros aeropuertos de la región.

“Desde Apede rechazamos rotundamente esta propuesta. Esto le va a restar competitividad a nuestro aeropuerto, a nuestro centro internacional de conexiones y, definitivamente, al país”, señaló.

Recordó que aeropuertos como los de Bogotá, México, El Salvador y República Dominicana no aplican cargos similares, lo que haría menos atractivo el tránsito por Panamá.

“Esto va a disminuir el interés de las líneas aéreas internacionales de pasar por Panamá. No es el momento ni la medida adecuada para buscar nuevos ingresos para la República”, sostuvo.

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, expresó su rechazo al anteproyecto de ley que propone cobrar 10 dólares a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a revisar la propuesta y a priorizar medidas que fortalezcan la conectividad aérea.

Esta semana, la Asociación de Líneas Aéreas en Panamá (ALAP), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) —gremios que representan a la industria del transporte aéreo en Panamá— expresaron su profunda preocupación por esta iniciativa.

La propuesta fue presentada por el diputado suplente Benicio Robinson González.