APM Terminals, filial de Maersk, y TiL, brazo portuario de MSC, operarán Balboa y Cristóbal por 18 meses

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

APM Terminals y Terminal Investment Ltd (TiL), dos de los mayores operadores portuarios a nivel mundial, asumirán de forma temporal la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal, respectivamente.

El anuncio fue realizado por Alberto Alemán Zubieta, coordinador de la comisión especial encargada de la transición, quien detalló que APM Terminals se encargará de las operaciones en el Pacífico, mientras que TiL lo hará en el Atlántico.

APM Terminals es una filial de la naviera danesa Maersk, mientras que TiL es el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC). Se trata de dos titanes con conocimiento del mundo naviero y de operaciones portuarias a nivel global.

Esta decisión surge tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, publicado en la Gaceta Oficial, que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company. Con la firmeza de esta sentencia, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) toma el control de las operaciones y otorga estos dos contratos independientes.

Queda fuera del radar portuario panameño Panama Ports Company, empresa que desde 2015 pertenece al conglomerado CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.

Alemán Zubieta enfatizó que el país se ha preparado durante meses para este escenario, trabajando con expertos para diseñar un plan que evitara cualquier tipo de “improvisación” ante la eventualidad del fallo judicial. El objetivo principal de esta transición ordenada es doble, según explicó Alemán Zubieta.

Por un lado, garantizar la estabilidad laboral y, por otro, mantener la calidad del servicio para las navieras y usuarios, preservando la imagen de Panamá como un centro logístico único en el mundo.

Desde el punto de vista laboral, la ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, indicó que todas las medidas buscan preservar a los 1,200 trabajadores directos, cuya permanencia ha sido vinculada al proceso de transición operativa en ambas terminales, además de la continuidad de los más de 3,000 empleados de empresas proveedoras de servicios.

El futuro inmediato

Durante el periodo de 18 meses de gestión temporal, el Estado definirá un nuevo modelo de licitación internacional para atraer operadores de largo plazo, bajo esquemas que podrían diferir de los actuales.

Para asegurar la continuidad operativa inmediata, se ha emitido un “decreto de ocupación” sobre los equipos existentes.

Alemán Zubieta aclaró que los trabajadores panameños seguirán operando dicha maquinaria bajo la supervisión de los nuevos operadores de “primer mundo”.

Finalmente, ante los procesos de arbitraje iniciados por las empresas afectadas, el coordinador aseguró que Panamá ejercerá su derecho a la defensa mediante la contratación de las mejores firmas de abogados internacionales.