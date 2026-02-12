APM Terminals: no somos parte del proceso legal y solo operaríamos temporalmente Balboa y Cristóbal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

APM Terminals, filial de la naviera Maersk aseguró este jueves 12 de febrero que no forma parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura —a corto o largo plazo— de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC).

En una declaración escrita, la empresa indicó que ha expresado su disposición a asumir temporalmente la operación de ambas terminales con el objetivo de mitigar riesgos que puedan afectar la continuidad de servicios esenciales para el comercio regional y global, así como respaldar el hub logístico de Panamá.

La compañía subrayó que cualquier eventual ingreso para operar los puertos se realizaría en estricto cumplimiento de las formalidades y procedimientos establecidos en la ley, y únicamente después de que la decisión de la Corte Suprema esté debidamente ejecutoriada, un plazo que —aclaró— no depende de la empresa.

La aclaración de APM Terminals se produce después de que el conglomerado hongkonés CK Hutchison advirtiera que emprenderá acciones legales contra la compañía y/o sus afiliadas si asumen la administración u operación de los puertos de Balboa y Cristóbal sin su consentimiento, en medio de la disputa abierta tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión de Panama Ports Company (PPC).puertos de Balboa y Cristóbal, sin su consentimiento.

Maersk es uno de los principales operadores navieros y usuarios de los puertos panameños, representando aproximadamente el 50% de los volúmenes en el Sistema Portuario Nacional.

La naviera danesa mueve aproximadamente 4 millones de TEU anualmente en Panamá. Y en el caso de la operación en el puerto de Balboa, el movimiento de contenedores de Maersk representa en esta terminal 75% de la carga.

El 25% restante se distribuye en los puertos de PSA en el Pacífico y Cristóbal (también de PPC), Puerto de Colon Container Terminal y SSA Marine Mit en el Atlántico.

APM Terminals, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, opera actualmente 60 terminales en 34 países. En agosto de 2025, la empresa desembolsó 600 millones de dólares para adquirir la operación del ferrocarril de Panamá, reforzando su presencia en el sector logístico del país.

En el último año, la compañía ha insistido en la necesidad de ampliar la capacidad portuaria en Panamá, en un contexto en el que otros países de la región han expandido su infraestructura para aprovechar la creciente demanda del comercio marítimo.

La disposición manifestada ahora para asumir temporalmente Balboa y Cristóbal se produce en medio de un escenario de transición e incertidumbre jurídica sobre el futuro de las concesiones portuarias.