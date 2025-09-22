Apple, Google, Pfizer, ExxonMobil y Amazon miran a Panamá por megaproyectos de $30 mil millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A las puertas de una operación de hombro, una reunión con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y con un país urgido de empleos, el presidente José Raúl Mulino anunció que multinacionales como Apple, Google, Pfizer, ExxonMobil y Amazon figuran entre las que exploran oportunidades de inversión en el país, luego de que el mandatario expuso un portafolio de proyectos por más de $30 mil millones para atraer capital extranjero.

El foro de Panamá en el Consejo de las Américas (Council of the Americas – COA), encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue el evento que motivó el encuentro entre las autoridades panameñas y el grupo de multinacionales.

En el encuentro, según comunicó la Presidencia de la República, se agotaron los 54 cupos disponibles y se generó lista de espera, reuniendo a representantes de empresas de talla mundial como Amazon Web Services, Apple Inc., Chiquita Brands International, Citibank, ExxonMobil, Google, Intercorp, Pfizer, Santander, AES Corporation, Visa, Warner Bros, Zipline, Apollo Global, Amos Global Energy Group y A&O Shearman, entre otras.

Aunque ninguna inversión fue anunciada de inmediato, participación fue interpretada como una señal de apetito por explorar oportunidades en el país.

Ya empresas como Chiquita o AES tienen presencia en el país, por lo que su participación podría tener dos lecturas: puede interpretarse tanto como una señal de expansión futura como un cálculo político para cultivar acceso directo a las decisiones estratégicas de la administración Mulino.

“El momento de invertir en Panamá es ahora. Los invito a ser parte de este nuevo capítulo de crecimiento y estabilidad”, afirmó Mulino durante su exposición, en la que subrayó que Panamá es “el destino de inversión más seguro del continente”.

El mandatario presentó un plan estratégico de Gobierno con más de $30 mil millones en inversiones públicas, que incluye proyectos como el tren Panamá–David, la interconexión eléctrica con Colombia, la línea 3 del Metro, el túnel bajo el Canal y el reservorio multipropósito de Río Indio, clave para asegurar agua y tránsito de barcos por 50 años en el Canal de Panamá.

Mulino destacó que la economía dolarizada y un marco jurídico proinversión son pilares que han permitido a Panamá mantener su atractivo. En 2024, según cifras oficiales, 12 compañías se instalaron bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales, elevando el total a 186.

La presidenta del COA, Susan Segal, y el presidente de su junta directiva, Andrés Gluski, elogiaron los avances económicos del país y el enfoque de Mulino. “Panamá es un socio confiable”, reiteró el mandatario, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y de ministros de las carteras económicas y de comercio.

El presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros Julio Moltó (Comercio), Felipe Chapman (Economía), José Ramón Icaza (Canal) y Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental.