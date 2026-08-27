Aprobado en tercer debate proyecto que exonera del ITBI los primeros $120,000 del valor de las viviendas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La iniciativa, que ahora pasará al Ejecutivo para su sanción, recibió 53 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

El proyecto de ley 661, que elimina el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) sobre los primeros $120,000 del valor de las viviendas, fue aprobado la noche del miércoles 26 de agosto, en tercer debate, por el pleno de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, que ahora pasará al Ejecutivo para su sanción, recibió 53 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien estuvo presente durante la discusión, reiteró que la propuesta establece la exoneración del 2% del ITBI para la adquisición de viviendas nuevas con un valor de hasta $120,000.

En el caso de viviendas con un valor superior a $120,000 y hasta $180,000, los primeros $120,000 estarán exentos del impuesto y el monto que exceda esa suma estará sujeto a las tasas establecidas en la legislación vigente.

Chapman explicó que el proyecto facilitará a las familias el acceso a una vivienda propia y, al mismo tiempo, impulsará la industria de la construcción, un sector que consideró importante para la economía y la generación de empleos.

“Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda propia, fortalecer la inversión y generar condiciones favorables para la reactivación del sector construcción y la creación de empleos”, expresó la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

De acuerdo con el proyecto aprobado, estará exenta del ITBI la primera operación de venta de viviendas nuevas, siempre que la transacción se formalice dentro de los 30 meses siguientes a la fecha de expedición del permiso de ocupación.

Durante la aprobación del proyecto acompañaron a Chapman en el pleno la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, e Ivette Martínez, secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros funcionarios.