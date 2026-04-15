Aprueban $3.5 millones para reactivar seguro de turistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de hasta $3.5 millones, a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Según lo aprobado, los fondos serán incorporados al presupuesto de funcionamiento de la entidad para ejecutar el proyecto de suministro de una póliza de seguro dirigida a turistas que ingresen al país por vía aérea.

La cobertura aplicará tanto para extranjeros como para panameños residentes en el exterior que lleguen a través de los aeropuertos internacionales.

Turistas en el Casco Antiguo. LP/ElYsée Fernández

La iniciativa busca incentivar la llegada de visitantes mediante un beneficio que ya fue implementado en administraciones anteriores.

Según explicaron en un comunicado de prensa, el financiamiento proviene de saldo en caja y banco.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá ahora someter la resolución a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación final y posterior ejecución.

Un proyecto en espera

La aprobación del crédito se da en medio de expectativas del sector turístico, que ha seguido de cerca la reactivación del seguro, considerado una herramienta para fortalecer la competitividad de Panamá frente a otros destinos de la región.

La póliza contempla atención médica gratuita por accidentes o enfermedades no preexistentes durante los primeros diez días de estadía, con elegibilidad hasta los 86 años.

Incluye hospitalización, medicamentos, asistencia ambulatoria, traslados, repatriación, indemnización por muerte accidental y apoyo para el traslado de familiares en casos graves.

También cubre asistencia médica 24 horas, orientación legal en casos de robo o accidentes, gastos odontológicos de urgencia, alojamiento por reposo forzoso y retorno anticipado al país de origen cuando la condición médica lo requiera, dentro de los límites establecidos.

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cortesía

El seguro no cubrirá enfermedades preexistentes, condiciones congénitas, lesiones autoinfligidas, consumo de drogas o alcohol, ni incidentes vinculados a actividades de alto riesgo o actos delictivos.

Tampoco incluirá eventos derivados de conflictos armados, terrorismo, catástrofes naturales de gran escala o epidemias previamente declaradas.

A diferencia de versiones anteriores, la cobertura se ampliará a varios puntos de entrada al país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Scarlett Martínez (Río Hato), Enrique Malek (David), Panamá Pacífico y José Ezequiel Hall (Bocas del Toro).

¿Por qué se ha retrasado?

El programa fue licitado nuevamente tras una experiencia previa entre 2011 y 2014, cuando una póliza similar benefició a más de 7 mil personas, con un costo superior a los $8 millones para la ATP.

Cuatro aseguradoras presentaron propuestas, pero reclamos técnicos obligaron a revisar las ofertas.

Niña turista comparte con emberas. Alexander Arosemena

Inicialmente, Internacional de Seguros S.A. fue identificada como la mejor puntuada y con el menor precio de referencia ($1.59 por persona), frente a Aliados Seguros ($1.76) y Mapfre Panamá ($1.85).

Mapfre impugnó la evaluación, lo que llevó a una nueva revisión del proceso. Aunque finalmente se confirmó la adjudicación a Internacional de Seguros, las impugnaciones retrasaron la firma del contrato.

Este atraso tuvo impacto presupuestario: los fondos aprobados en 2025 por la Comisión de Presupuesto fueron reasignados a otros compromisos del Estado, debido a que el contrato no había sido refrendado.

Las cifras del turismo en 2025 y lo que se proyecta

Panamá registró más de 3 millones de visitantes internacionales entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 8.2% respecto al mismo período de 2024, cuando el país recibió poco más de 2.7 millones de viajeros, según cifras divulgadas por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El Aeropuerto Internacional de Tocumen fue el principal punto de entrada de visitantes que reportó más de 2 millones de viajeros.

Para este 2026, la administradora de la ATP, Gloria De León, indicó en entrevista con La Prensa, que la proyección del gobierno es alcanzar entre 3.1 millones y 3.2 millones de visitantes, una meta que calificó como conservadora debido a factores externos que pueden influir en la movilidad internacional.