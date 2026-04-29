Aprueban traslado de partida por más de $4 millones para tren Panamá–David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida a favor del Ministerio de la Presidencia por más de $4 millones destinado a dar continuidad al proyecto del ferrocarril Panamá–David–Frontera.

Durante la sustentación, la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, explicó que el traslado, busca cubrir recursos que no fueron asignados previamente y que ahora se requieren.

Detalló que estos fondos permitirán continuar con la contratación de servicios de consultoría a cargo de las empresas AECOM USA Inc. y Renfe, encargadas de los estudios vinculados al proyecto ferroviario.

Posteriormente, Henry Faarup, quien dirige la Secretaría Nacional del Ferrocarril (SNDF), indicó que los recursos solicitados tienen como objetivo avanzar en la finalización de los estudios de ingeniería y factibilidad del ferrocarril.

La comisión aprobó este traslado con 10 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

El tren recorrerá 475 kilómetros desde Panamá Pacífico hasta la frontera con Costa Rica.

El sistema contará con 14 estaciones de pasajeros, entre ellas Albrook, La Chorrera, Penonomé, Divisa, Santiago, David y Paso Canoas, además de tres estaciones de carga ubicadas en Albrook, Bugaba y El Roble.

El proyecto operará en dos modalidades: un tren de pasajeros, con velocidades de hasta 180 kilómetros por hora, y un tren de carga, que alcanzará una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora.

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