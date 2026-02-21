Aranceles de Trump y fallo del Supremo: qué impacto tiene en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación Panameña de Exportadores indica que la decisión del Supremo estadounidense devuelve a Panamá al esquema arancelario de 0% contemplado en el Tratado de Libre Comercio, aunque advierte que aún hay incertidumbre por las nuevas medidas impuestas por Trump.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de limitar el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles fue recibida con optimismo por los exportadores panameños, quienes indican que el fallo abre la puerta para revertir el gravamen del 10% aplicado en 2025 a productos nacionales.

El máximo tribunal estadounidense, con una votación 6-3, determinó que el gobierno del presidente Donald Trump se extralimitó al utilizar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 como base para imponer amplios aranceles, al considerar que se trata de una delegación excesiva del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso.

Para la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), la decisión representa un alivio.

Arturo Siu, presidente del gremio, afirmó que la posición del sector es clara: “Obviamente esto nos favorece. En Panamá sentimos nosotros que ha sido injustificadamente impuesto un arancel del 10% cuando nosotros no representamos una amenaza económica para Estados Unidos”.

Siu subrayó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Panamá y el mayor usuario del Canal, por lo que considera que el gravamen no tenía sustento económico ni de seguridad nacional.

“Nosotros exportamos productos que no representan una amenaza ante la seguridad nacional de Estados Unidos, ni mucho menos una amenaza económica. Este 10% va por encima del Tratado de Libre Comercio que tenemos vigente desde 2012”, señaló.

Arturo Siu, presidente de APEX. Cortesía

Panamá y Estados Unidos mantienen un acuerdo comercial que establece arancel cero para la mayoría de los productos intercambiados entre ambos países. Según Siu, el fallo del Supremo “solamente nos devuelve a la posición original, que es un 0%”.

Incertidumbre por nuevas medidas

No obstante, el dirigente empresarial advirtió que aún persiste incertidumbre. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que evalúa aplicar otras herramientas legales para mantener un arancel global del 10%.

En horas de la tarde del viernes el mismo mandatario estadounidense firmó una medida para aplicar un arancel global del 10 % sobre todos los países, como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial.

“Es un gran honor para mí haber firmado un arancel global del 10 % a todos los países”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

Siu explicó que el mandatario recurrió a la Sección 122 de la legislación comercial estadounidense, que le permite imponer aranceles de hasta 15% por un período limitado de 150 días.

“Él anunció un 10% global por un periodo de 150 días, que son cinco meses. Una vez pasados los cinco meses hay que ver qué pasa”, indicó.

Añadió que también existen otras disposiciones, como las secciones 301 y 232, diseñadas para proteger a Estados Unidos frente a países o productos que representen amenazas específicas, aunque considera que estas no afectarían mayormente a Panamá.

“Son productos como el metal, el acero, el aluminio o los microchips, que realmente nosotros no producimos ni exportamos en Panamá. Así que no creo que eso nos vaya a afectar”, afirmó.

Panamá exporta camarón a Estados Unidos. Archivo

Camarón y azúcar, entre los más impactados

Siu sostuvo que los sectores más golpeados por el arancel de 2025 han sido el camaronero y el azucarero, que vieron encarecer sus exportaciones en el mercado estadounidense.

“Vemos que esto va a favorecer bastante lo que son los exportadores, principalmente los de camarones y los azucareros, que han sufrido bastante con el tema del arancel”, manifestó.

Hasta noviembre del año pasado el monto de las exportaciones panameñas a Estados Unidos ascendió a $135.4 millones por concepto de varios productos. Del total de lo exportado $9.6 millones fueron de curstáceos, $17.3 millones en bananas entre otros productos.

Posibles reclamos legales

En cuanto al 10% ya pagado, el presidente de Apex explicó que las empresas tendrían la opción de acudir a un Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para reclamar la devolución de los montos cobrados bajo la base legal ahora cuestionada.

“Las empresas tienen el derecho de demandar y recuperar este 10% que ya fue pagado por el importador americano o fue asumido en parte o total por el exportador panameño”, indicó.

No obstante, aclaró que cada caso dependerá de las condiciones contractuales pactadas entre exportadores e importadores.

“Con el nuevo arancel en 2025 es un dólar más el 10%, pero no necesariamente el exportador asumió el 100% de ese arancel, ni tampoco puedes asumir que el importador americano asumió ese 10%. Habría que ver en términos de contrato dónde estamos parados”, explicó.

Según Siu, podría darse el caso de que el arancel haya sido compartido entre ambas partes, lo que obligaría a demostrar ante la Corte de Comercio Internacional cómo se distribuyó el impacto para aspirar a una eventual compensación.

Por ahora, el sector exportador panameño observa con cautela los próximos pasos de la administración estadounidense, a la espera de que la decisión judicial se traduzca en un entorno comercial más estable y en el restablecimiento pleno de las condiciones pactadas en el tratado bilateral.