Aranceles y huelga: doble impacto sobre las exportaciones panameñas a EU

Las exportaciones a Estados Unidos (EU), el mayor socio comercial de Panamá, cerraron los primeros nueve meses con un saldo negativo de 22.9 millones de dólares, al totalizar 118.3 millones de dólares. En 2024, en igual período, los envíos habían sumado 141.2 millones de dólares.

Una parte de la disminución puede atribuirse a la huelga en Bocas del Toro, que por casi dos meses detuvo la exportación de banano, principalmente al mercado estadounidense. Hasta antes de la huelga, el banano se mantenía como el principal producto de los envíos panameños al extranjero.

Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones vinculadas al sector agro alcanzaron los 25.5 millones de dólares, mientras que en 2024 cerraron los primeros nueve meses en 34.3 millones de dólares.

Antes de la huelga de los trabajadores en Bocas del Toro, el banano era el principal producto de exportación de Panamá. Foto: Alexander Arosemena

Tras la merma de las exportaciones de banano, los productos del mar, en especial los camarones, han liderado la canasta de bienes exportados, seguidos de azúcar, frutas como cítricos y melones, además de café y hortalizas.

Sumado al efecto de la huelga en el sector bananero en Bocas del Toro, la nueva política de aranceles impuesta por la administración del presidente Donald Trump ha impactado negativamente en los envíos panameños a ese mercado.

Aunque Panamá, al igual que la mayoría de los países en Latinoamérica (salvo excepciones como México, Nicaragua y Brasil que tienen un impuesto más alto), está en el listado de países con un arancel del 10%, este porcentaje ha sido suficiente para modificar la dinámica de la balanza de comercio exterior con Estados Unidos.

Bianca Morán, presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), comentó que, a pesar de que Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Panamá, los exportadores nacionales sí se han visto afectados por el aumento de arancel impuesto por Washington.

Bianca Morán, presidenta de Apex, comentó que, en materia de comercio exterior, hay mucha incertidumbre. Archivo

Morán explicó que inicialmente se registró un incremento en los pedidos, como se refleja en los datos de abril, cuando aumentaron hasta los 36.5 millones de dólares, superando el promedio mensual de 10 millones de dólares. Esto respondió a un intento de los importadores estadounidenses de acumular inventario antes de la puesta en marcha de los aranceles, que entraron en vigor en agosto pasado.

No obstante, con los aranceles ya vigentes, los exportadores panameños se han visto afectados por la disminución en los precios establecida por los importadores estadounidenses, con el objetivo de reducir el impacto en el precio final. Uno de los rubros más golpeados por la reducción de precios ha sido el de los productos del mar.

Estadísticas de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias reflejan que, al cierre de los tres primeros trimestres de 2025, las exportaciones de productos del mar cerraron en 52.1 millones de dólares, una caída de 26.7 millones de dólares al compararse con los 78.8 millones de dólares del año pasado.

Consultados por La Prensa, exportadores de productos del mar confirmaron que se han visto en la necesidad de reducir sus precios para poder competir con otros países. Señalan que los aranceles impuestos por Estados Unidos han provocado una disminución en el consumo de los estadounidenses, debido a la pérdida de poder adquisitivo.

El valor de las exportaciones de productos del mar a Estados Unidos bajó entre enero y septiembre, debido a los nuevos aranceles impuestos por ese país. Archivo

Los exportadores indicaron que inicialmente se pensaba que Panamá tendría una ventaja, al contar con un arancel más bajo que otros países con gravámenes más altos. Sin embargo, explican que la realidad ha sido otra, ya que los exportadores de esas naciones han ajustado sus precios para mantener competitividad y no perder presencia en el mercado estadounidense.

La presidenta de Apex comentó que, mientras unos exportadores se han visto en la necesidad de ajustar sus precios —lo que recorta el margen—, otros han optado por compartir el costo del arancel con el importador estadounidense.

Agregó que hay productos que sí han registrado una disminución en el volumen exportado, como es el caso del azúcar.

“Las exportaciones totales al mes de septiembre sumaron 754.9 millones de dólares, lo que refleja un aumento de 34.2 millones de dólares, y si no fuera por los aranceles el resultado sería mucho mejor. Pero estas son las reglas del juego y debemos trabajar todos los días con esta incertidumbre, buscar nuevos mercados y darles más valor agregado a las exportaciones”, comentó Morán.

Principales mercados

Las estadísticas de Intelcom señalan que, mientras ha disminuido el valor de las exportaciones de productos del mar a Estados Unidos, al mismo tiempo se han incrementado hacia otros mercados como Taiwán, un reflejo del trabajo que vienen realizando los exportadores para mantener su producción estable.

Hasta septiembre, los datos por subpartidas arancelarias muestran que las exportaciones estuvieron encabezadas por los camarones congelados, que aportaron el 12.5% del total. En segundo lugar se ubicó el banano, con 8.5%, una participación que se redujo frente a los primeros meses del año, cuando llegó a representar cerca del doble.

Taiwán se mantiene como el segundo principal mercado para las exportaciones panameñas al cierre del tercer trimestre, principalmente por la compra de productos del mar. Archivo

El tercer puesto lo ocupó el aceite de palma en bruto, con 6.7%. En conjunto, las 10 principales fracciones arancelarias concentraron el 54.5% de las exportaciones registradas.

Al ver la composición por grandes rubros, el mayor peso lo tuvo el grupo de pescados y crustáceos, con 21.4%, seguido por frutas (12.8%) y grasas y aceites (9.5%). Luego aparecen fundición, hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%).

Entre enero y septiembre de 2025, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones panameñas, con el 15.7% del total. Le siguieron Taiwán, que se mantuvo en el segundo lugar (12.3%), y Países Bajos (8.5%). Este comportamiento es consistente con lo observado en 2023 y 2024, cuando el mercado estadounidense también lideró las compras.

Más abajo en la lista, China, México, India, Costa Rica y Cuba se alternaron posiciones en la parte media del ranking. Tailandia volvió a aparecer en el puesto 10, luego de haber sido desplazada el mes anterior por España. En conjunto, los 10 principales mercados concentraron el 69.6% de las exportaciones registradas.

Nueva realidad

Sobre la nueva realidad comercial, producto de la política arancelaria establecida por Estados Unidos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomienda a los gobiernos de la región diversificar sus relaciones comerciales y profundizar la integración regional.

Aunque la Cepal estima que los países latinoamericanos podrían tener una ventaja frente a sus competidores asiáticos, al enfrentar un menor porcentaje de arancel, también advierte que hay evidencia de que la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial de Estados Unidos está repercutiendo en los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia la región, especialmente en los sectores que tienen una marcada orientación exportadora hacia ese mercado.

Ante la nueva realidad comercial, producto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la Cepal recomienda a los países latinoamericanos reforzar la integración regional y ampliar sus relaciones con China y la Unión Europea. LP / Alexander Arosemena

“Para enfrentar esta situación, los países de la región deben profundizar sus relaciones comerciales con socios como China, la Unión Europea, la India, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), el Consejo de Cooperación del Golfo y la Zona de Libre Comercio Continental Africana. Asimismo, se debe profundizar la integración regional en ámbitos como la infraestructura, la facilitación del comercio y la convergencia regulatoria”, destaca el organismo.

Sobre las proyecciones para 2026, la presidenta de Apex reconoció que están muy complicadas por lo cambiante de los escenarios. “Todos los días pasa algo nuevo, así que muchas cosas no dependen de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es buscar la integración de los sistemas gubernamentales, desburocratizar el proceso de exportación y abrir mercados”, destacó.