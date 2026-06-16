ARAP cancela licencias de pesca con palangre vencidas por más de un año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) ordenó la cancelación de oficio de todas las licencias de pesca correspondientes a embarcaciones que utilizan el arte de pesca de palangre y que permanecían vencidas por más de un año sin haber sido renovadas por sus titulares.

El palangre es un método de pesca que consiste en una línea principal muy larga (llamada “línea madre”) de la cual cuelgan varios ramales más cortos con anzuelos cebados.

La medida fue adoptada mediante la Resolución ADM/AG No. 060-2026, del 9 de junio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial.

¿Cómo funciona la pesca de palangre? Imagen generada por IA

Según explica el documento, la entidad explicó que, tras una revisión de sus registros institucionales, identificó buques panameños dedicados a la pesca con palangre cuyas licencias habían expirado hace más de un año sin que sus propietarios iniciaran los trámites de renovación correspondientes.

La resolución señala que la cancelación no constituye una sanción administrativa, sino una medida de depuración del registro pesquero nacional, destinada a mantener actualizada la información sobre la flota pesquera y garantizar una gestión más eficiente de los recursos acuáticos.

ARAP argumentó que la permanencia de licencias vencidas durante largos períodos genera distorsiones en el control de la flota y afecta la confiabilidad de los registros institucionales.

La institución indicó que se comprobó la inexistencia de trámites de renovación en curso antes de proceder con las cancelaciones.

A partir de entonces, los titulares de las licencias canceladas no podrán ejercer actividades pesqueras bajo dichas autorizaciones.

La entidad también indicó que el procedimiento aplicado a las embarcaciones que utilizan palangre podría extenderse a otras categorías de pesca.