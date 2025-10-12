Panamá, 12 de octubre del 2025

    SECTOR PESQUERO

    ARAP levanta la veda del camarón y anuncia nueva temporada de pesca hasta enero de 2026

    Getzalette Reyes
    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá realizó el cierre del segundo período de veda del camarón. Foto/Cortesía

    Con un acto simbólico marcado por el lanzamiento de luces de bengala, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) realizó el sábado 11 de octubre el cierre del Segundo Período de Veda del Camarón, en el Puerto Pesquero de Vacamonte (Panamá Oeste).

    El evento marcó el reinicio oficial de la temporada de captura de camarón, que se extenderá hasta el 31 de enero de 2026.

    La próxima veda se llevará a cabo del 1 de febrero al 11 de abril de 2026, como parte del plan anual de conservación de las especies.

    El administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, destacó el compromiso del sector pesquero con el cumplimiento de la medida que rigió desde el 1 de septiembre hasta el 11 de octubre, orientada a garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.

    La próxima veda tendrá lugar del 1 de febrero al 11 de abril de 2026. Foto/Cortesía

    “Hubo un alto nivel de acatamiento a la veda. Solo se registraron unos pocos casos de incumplimiento en provincias centrales, donde ocho embarcaciones no contaban con el certificado de transporte del camarón. En esos casos se procedió al decomiso del producto y a la apertura de procesos sancionadores, con multas entre 200 y 500 balboas”, detalló el administrador, según se detalla en un comunicado.

    Se informó que más de 70 embarcaciones fueron autorizadas a zarpar a la pesca del camarón.

    Por su parte, Ricardo Villarreal, representante del sector pesquero de Vacamonte, expresó su optimismo ante el inicio de la nueva temporada.

    “Esperamos que este año las cosas marchen mejor que en 2024. Cada embarcación invierte alrededor de 12 mil balboas para iniciar la faena, y confiamos en que las condiciones sean favorables para todos”, comentó.

    La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá realizó el cierre del segundo período de veda del camarón. Foto/Cortesía

    Getzalette Reyes

