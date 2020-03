Argentina autoriza tres vuelos extraordinarios de Copa para repatriar a sus ciudadanos

NEGOCIACIÓN

Luego de gestiones realizadas entre la Embajada de Argentina en Panamá, la compañía Copa Airlines y el gobierno de Argentina, se logró que un grupo de argentinos que está desde el sábado 21 de marzo en el Aeropuerto de Tocumen pueda viajar a su país en vuelos extraordinarios que despegarán la madrugada del lunes 23 de marzo.

En principio serían tres vuelos extraordinarios, que solo son para argentinos que ya estaban en Panamá y saldrían a la 1:10 a.m., 2:10 a.m. y 3:10 a.m.

Es decir, que estos vuelos son válidos únicamente para los argentinos que tenían boletos aéreos y estaban listos para dejar Panamá, pero se quedaron en el país a raíz de las restricciones que impuso Argentina a los aviones que tenían como destino el aeropuerto internacional de Ezeiza.

¡Varados en el Aeropuerto de Tocumen! Argentinos ruegan volver a sus casas, Copa Airlines no tiene autorización para volar y no pueden entrar a Panamá. @CancilleriaARG debe resolver pronto, el aeropuerto de Tocumen está próximo a cerrar. #COVIDー19 pic.twitter.com/T7gwuyprkT — Elias Jiménez (@EliasJimenez) March 22, 2020

Este sábado, un grupo de medios argentinos afirmaron que 400 personas estaban varados en Tocumen y que no tenían una respuesta para dejar el país.

De acuerdo con Infobae, los vuelos de los varados no podían ingresar al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires porque su tripulación no era argentina.

En diálogo con Infobae, Juan Castex, uno de los pasajeros que se encuentra en esa situación, explicó el difícil momento que está pasando y se mostró preocupado porque teme que, en caso de salir de la zona de embarque, no lo dejen volver a entrar.

No obstante, luego de las gestiones de la empresa y las autoridades, el estatus de esos pasajeros cambio y ya no es de varados, sino en tránsito.

Medios del país suramericano han informado que hay por lo menos 30 mil argentinos varados en todo el mundo debido a la crisis surgida con el coronavirus.