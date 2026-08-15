Panamá, 15 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 15 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    comercio

    Argentina exportará cítricos a Panamá

    El acuerdo fitosanitario habilita la exportación de limones, mandarinas, naranjas y toronjas argentinas a Panamá, un mercado con potencial para ampliar el comercio de cítricos.

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Argentina exportará cítricos a Panamá
    El año pasado Argentina exportó cítricos frescos por 188,6 millones de dólares a Rusia, Estados Unidos, Países Bajos, España, Italia y Brasil como principales destinos. Tomada de la Casa Rosada

    Argentina y Panamá acordaron los requisitos fitosanitarios que habilitan al país suramericano exportar cítricos a ese mercado centroamericano, informaron este sábado fuentes oficiales.

    La apertura del mercado panameño para las frutas cítricas producidas en Argentina se concretó tras una negociación y un intercambio de información técnica entre las autoridades de ambas naciones.

    Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, el servicio sanitario del país suramericano y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá acordaron los requisitos fitosanitarios que habilitan el comercio de cítricos al destino centroamericano.

    El acuerdo comprende frutos de limón frescos y mandarinas, naranjas y toronjas frescas y refrigeradas.

    Según las autoridades del país suramericano, Panamá representa un mercado de “gran potencial” para la oferta agroalimentaria argentina.

    En 2025, Panamá importó naranjas frescas y secas por unos 3,6 millones de dólares, principalmente desde Perú, Chile, España, Estados Unidos y Colombia.

    En el caso de las mandarinas, las importaciones alcanzaron los 3.9 millones de dólares y tuvieron como origen Perú, España, Estados Unidos y Chile.

    “La apertura del mercado panameño para cítricos constituye un nuevo avance en la estrategia de inserción internacional de la agroindustria argentina y contribuye a diversificar tanto la canasta exportadora como los destinos comerciales de los productos nacionales”, afirmó la Secretaría de Agricultura de Argentina en un comunicado.

    El año pasado Argentina exportó cítricos frescos por 188,6 millones de dólares a Rusia, Estados Unidos, Países Bajos, España, Italia y Brasil como principales destinos.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 18:36 Diputado Zúñiga pide a Mulino frenar la reforma al reglamento de la Asamblea Nacional  Leer más
    • 18:28 Cerca de medio centenar de muertos y 2,000 evacuados tras un terremoto de 7.7 en Indonesia Leer más
    • 18:28 San Francisco gana y Jorge Dely Valdés ya piensa en los ajustes Leer más
    • 18:20 Argentina exportará cítricos a Panamá Leer más
    • 16:57 El Canal de Panamá aplica nueva reducción del calado para enfrentar el fenómeno de El Niño Leer más
    • 16:38 Panamá se despide en los cuartos de final del Mundial de Flag Football Leer más
    • 16:29 Planilla de asesores: Ejecutivo y Legislativo destinan más de $22 millones al año  Leer más
    • 16:02 ‘Maestra Vida’, el musical de Rubén Blades, llegará a Puerto Rico en noviembre Leer más
    • 15:12 Daño en tres ‘chillers’ afecta áreas del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré Leer más
    • 14:58 ‘Cuti’ Romero: ‘Vengo a tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este club’ Leer más