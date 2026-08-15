Argentina exportará cítricos a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El acuerdo fitosanitario habilita la exportación de limones, mandarinas, naranjas y toronjas argentinas a Panamá, un mercado con potencial para ampliar el comercio de cítricos.

Argentina y Panamá acordaron los requisitos fitosanitarios que habilitan al país suramericano exportar cítricos a ese mercado centroamericano, informaron este sábado fuentes oficiales.

La apertura del mercado panameño para las frutas cítricas producidas en Argentina se concretó tras una negociación y un intercambio de información técnica entre las autoridades de ambas naciones.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, el servicio sanitario del país suramericano y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá acordaron los requisitos fitosanitarios que habilitan el comercio de cítricos al destino centroamericano.

El acuerdo comprende frutos de limón frescos y mandarinas, naranjas y toronjas frescas y refrigeradas.

Según las autoridades del país suramericano, Panamá representa un mercado de “gran potencial” para la oferta agroalimentaria argentina.

En 2025, Panamá importó naranjas frescas y secas por unos 3,6 millones de dólares, principalmente desde Perú, Chile, España, Estados Unidos y Colombia.

En el caso de las mandarinas, las importaciones alcanzaron los 3.9 millones de dólares y tuvieron como origen Perú, España, Estados Unidos y Chile.

“La apertura del mercado panameño para cítricos constituye un nuevo avance en la estrategia de inserción internacional de la agroindustria argentina y contribuye a diversificar tanto la canasta exportadora como los destinos comerciales de los productos nacionales”, afirmó la Secretaría de Agricultura de Argentina en un comunicado.

El año pasado Argentina exportó cítricos frescos por 188,6 millones de dólares a Rusia, Estados Unidos, Países Bajos, España, Italia y Brasil como principales destinos.