Arroceros alertan de crisis en el sector y cuestionan importaciones

Productores de arroz del país alertan que la zafra correspondiente al período 2025-2026 enfrenta una crisis debido a diferentes factores, entre ellos, el fenómeno de El Niño, costos de producción, riesgos financieros y las importaciones fuera del tiempo del grano.

De acuerdo con los productores, la situación se ha visto agravada por el ingreso irregular de importaciones. El gremio denuncia que un barco privado (462 mil quintales) entró al país antes del inicio de la cosecha, pese a que Ley 17 de 2018 establece que en periodo de precosecha —dos meses antes de levantar la producción nacional— no se pueden autorizar importaciones.

Además, que el Gobierno, por intermedio del Instituto de Mercadeo Agropecuario, autorizó el ingreso de otro barco con 577 mil quintales, lo que saturó el mercado, afirmaron los productores, quienes agregan que esto desincentivó la compra del grano local y presionó a la baja los precios que paga la industria.

Sobre los costos de producción, Omar Spiegel, presidente de la cadena agroalimentaria de arroz, explicó que un quintal de arroz cuesta en promedio 26.40 dólares, mientras que la industria molinera paga entre 26.00 y 27.50 dólares.

Se advierte que esta situación coloca a los productores en una pérdida recurrente y pone en riesgo la sostenibilidad del primer eslabón de la cadena agroalimentaria.

Se alerta que la situación actual amenaza la capacidad del país de mantener un abastecimiento estable y accesible para las familias.

Entre las propuestas, los productores plantean al Gobierno la reglamentación del artículo 4 (acápite 1) de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo de 7.50 dólares por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto que debe revisarse cada tres años.

Se argumenta que este subsidio permitirá dar un respiro al sector, evitando la quiebra de pequeños y medianos productores.

Otro aspecto que se resalta es la necesidad de una hoja de ruta de transformación del sector arrocero, que contemple investigación, financiamiento y modernización de sistemas productivos, con el objetivo de migrar progresivamente hacia el riego y el secano favorecido.

“El arroz es más que un cultivo: es la base de nuestra seguridad alimentaria y la vida económica de miles de familias rurales. Sin un mecanismo de apoyo, Panamá corre el riesgo de perder su soberanía alimentaria en los próximos años”, advirtió Spiegel.