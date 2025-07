¿Arroz con olor a cucaracha? Director del IMA lo niega

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, aseguró este martes 29 de julio que el arroz vendido en las agroferias no presentaba sabor ni olor a “cucaracha”, como denunciaron algunos consumidores.

“Es un tema de humedad, tiempo y la forma en que se almacenó”, explicó durante una entrevista en NexTV.

Reconoció que se identificó un lote de paquetes de arroz con un olor particular, aunque aclaró que no representaba un riesgo para la salud. No obstante, se ordenó el retiro de unos 600 quintales.

“Lamento mucho lo ocurrido y pido disculpas a los consumidores”, expresó Murillo, quien también anunció la compra de más arroz “limpio y seco” para continuar su venta en las agroferias a 25 centavos la libra.

Explicó que este tipo de situaciones puede darse en la industria, ya que en muchos casos depende de las variedades de arroz y otros factores que afectan la calidad del producto.

“Esto ocurrió y se actuó de inmediato. Se retiró el arroz afectado y, gracias a Dios, hemos retomado el camino”, concluyó el funcionario.

El IMA informó que los consumidores pueden cambiar los paquetes de arroz, sin ningún costo, en sus tiendas y sedes.