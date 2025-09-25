Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PLENO

    Asamblea aprueba en tercer debate presupuesto de $5,207 millones para el Canal de Panamá en 2026

    José González Pinilla
    Asamblea aprueba en tercer debate presupuesto de $5,207 millones para el Canal de Panamá en 2026
    Fue aprobado el presupuesto del Canal de Panamá para el 2026. Estuvo presente el ministro de asuntos del Canal, José Ramón Icaza. Cortesía/Asamblea Nacional

    El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, este jueves 25 de septiembre, el proyecto de ley que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal 2026, por un monto de 5,207 millones de dólares.

    +info

    Aprueban presupuesto del Canal de Panamá en primer debate: se proyectan menos ingresos por aranceles

    Durante la sesión no hubo intervenciones de los diputados, por lo que el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, procedió sin contratiempos a la votación. El documento recibió 46 votos a favor.

    En la discusión de segundo debate, realizada el miércoles, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, resaltó que el presupuesto prioriza inversiones a futuro, entre ellas la construcción del embalse del Lago Río Indio.

    También adelantó que se prevé un aporte al Tesoro Nacional de 3,193.8 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 404.3 millones (14.5 %) respecto a lo aprobado para 2025.

    Según datos de la ACP, de los 5,207 millones proyectados, 3,796 millones provendrán de peajes y 1,321 millones de otros servicios de tránsito.

    Los gastos de operación se estiman en 1,615 millones, destacándose los rubros de servicios personales (752 millones), prestaciones laborales (106 millones) y depreciación y deterioro (208 millones).

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más