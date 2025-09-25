Asamblea aprueba en tercer debate presupuesto de $5,207 millones para el Canal de Panamá en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, este jueves 25 de septiembre, el proyecto de ley que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal 2026, por un monto de 5,207 millones de dólares.

Durante la sesión no hubo intervenciones de los diputados, por lo que el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, procedió sin contratiempos a la votación. El documento recibió 46 votos a favor.

En la discusión de segundo debate, realizada el miércoles, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, resaltó que el presupuesto prioriza inversiones a futuro, entre ellas la construcción del embalse del Lago Río Indio.

También adelantó que se prevé un aporte al Tesoro Nacional de 3,193.8 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 404.3 millones (14.5 %) respecto a lo aprobado para 2025.

Según datos de la ACP, de los 5,207 millones proyectados, 3,796 millones provendrán de peajes y 1,321 millones de otros servicios de tránsito.

Los gastos de operación se estiman en 1,615 millones, destacándose los rubros de servicios personales (752 millones), prestaciones laborales (106 millones) y depreciación y deterioro (208 millones).