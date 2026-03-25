Asamblea avala $5 millones para defensa de Panamá en arbitrajes contra Petaquilla y Cerro Quema

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un crédito extraordinario por $5,015,000 avaló este martes la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el pago de firmas especializadas que defenderán a Panamá en arbitrajes mineros.

Michelle Mastellari, jefa encargada de la Oficina de Arbitraje e Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sustentó la solicitud de partida extraordinaria.

Explicó que los fondos serán destinados al pago de la firma española Eversheds Sutherland, que defiende a Panamá ante la demanda de arbitraje interpuesta por Petaquilla Minerals Ltd., antigua propietaria de Petaquilla Gold, empresa que explotó el yacimiento Molejón, en Colón.

Esta concesión fue anulada en 2021, cuando el Gobierno declaró la zona como reserva natural, tras determinar que la empresa no había subsanado irregularidades ambientales ni pagado regalías al Estado. Los accionistas de la compañía solicitan una compensación superior a los 2 mil millones de dólares, entre regalías dejadas de percibir y daños por la cancelación de la concesión.

El monto a pagar a esta firma es de $2.4 millones, detalló la funcionaria.

En tanto, el resto de los fondos se destinará al pago de la firma Wordstone Dispute Resolution, que representa a Panamá ante la demanda de arbitraje interpuesta por la minera canadiense Orla Mining Ltd., la cual manejó el proyecto Cerro Quema, en la provincia de Los Santos.

La empresa reclama una compensación de 400 millones de dólares.

Según Mastellari, el total a pagar a esta firma es de $4.3 millones.