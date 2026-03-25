Panamá, 25 de marzo del 2026

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    FIRMAS

    Asamblea avala $5 millones para defensa de Panamá en arbitrajes contra Petaquilla y Cerro Quema

    José González Pinilla
    Asamblea avala $5 millones para defensa de Panamá en arbitrajes contra Petaquilla y Cerro Quema
    Michelle Mastellari, jefa encargada de la Oficina de Arbitraje de Inversiones. Cortesía/MEF

    Un crédito extraordinario por $5,015,000 avaló este martes la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el pago de firmas especializadas que defenderán a Panamá en arbitrajes mineros.

    +info

    Después de 10 años, la Corte declara ilegal estudio de PetaquillaMinera canadiense pide $400 millones por cancelación de Cerro QuemaOrla Mining ‘explora’ presentar un arbitraje, por el fin de su concesión en Cerro Quema

    Michelle Mastellari, jefa encargada de la Oficina de Arbitraje e Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sustentó la solicitud de partida extraordinaria.

    Explicó que los fondos serán destinados al pago de la firma española Eversheds Sutherland, que defiende a Panamá ante la demanda de arbitraje interpuesta por Petaquilla Minerals Ltd., antigua propietaria de Petaquilla Gold, empresa que explotó el yacimiento Molejón, en Colón.

    Esta concesión fue anulada en 2021, cuando el Gobierno declaró la zona como reserva natural, tras determinar que la empresa no había subsanado irregularidades ambientales ni pagado regalías al Estado. Los accionistas de la compañía solicitan una compensación superior a los 2 mil millones de dólares, entre regalías dejadas de percibir y daños por la cancelación de la concesión.

    El monto a pagar a esta firma es de $2.4 millones, detalló la funcionaria.

    En tanto, el resto de los fondos se destinará al pago de la firma Wordstone Dispute Resolution, que representa a Panamá ante la demanda de arbitraje interpuesta por la minera canadiense Orla Mining Ltd., la cual manejó el proyecto Cerro Quema, en la provincia de Los Santos.

    La empresa reclama una compensación de 400 millones de dólares.

    Según Mastellari, el total a pagar a esta firma es de $4.3 millones.

    José González Pinilla

    Editor

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