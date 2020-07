Asamblea Nacional aprueba en segundo debate tratado de libre comercio con Corea del Sur

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 8 de julio en segundo debate el proyecto de ley No. 305, que aprueba el tratado de libre comercio entre la República de Corea y las repúblicas de Centroamérica.

Los diputados con 42 votos avalaron su aprobación en una votación nominal artículo por artículo. Dicha propuesta llegó a la Asamblea Nacional el pasado 8 de abril.

Antes de darse la discusión del documento los diputados se quejaron de que en el periodo de incidencias, en el cual, ellos exponen problemas, denuncias y cuestionan algunos hechos de sus circuitos y a nivel nacional se encuentre entre los últimos puntos de la agenda.

Aprueban 2do. debate del proyecto de Ley 305, sobre Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y las Repúblicas de Centroamérica, el cual contribuirá al desarrollo económico de Panamá. pic.twitter.com/7meEy2S6fP — Asamblea Nacional (@asambleapa) July 8, 2020

No obstante, su colega la perredista Cenobia Vargas que dirigió el pleno, dejó claro a sus colegas que la Ley No. 143 de 11 de abril de 2020, que reformó el Reglamento Interno de la Asamblea, en su artículo No. 170-B establece que el periodo de incidencias en las sesiones virtuales va al final de la agenda.

Luego de aprobar el proyecto de ley los diputados continuaron con el periodo de incidencias.

Este es el segundo día que el pleno realiza sesiones virtuales, debido a que se ha dado el contagio por coronavirus de varios diputados. Los diputados en su mayoría se encuentran en sus oficinas. Otros sesionan desde su casa.

El proyecto

El tratado contemplado en el proyecto de ley No. 305, cuenta con 24 capítulos relacionados a bienes, servicios e inversión, propiedad intelectual, administración aduanera y administración del acuerdo. También incluye un capítulo de cooperación. Los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias han alabado el tratado señalado que es importante para reactivar la economía del país.

Entre los productos que Panamá logró acceso inmediato se encuentra el café, aceite de palma (tanto el crudo como el refinado), pasta de tomate y ron.

Mientras que entre los productos que figuran algún tipo de acceso preferencial está la carne de bovino deshuesada congelada, fresca o refrigerada, carne de la especie porcina congelada (jamones y paletas), yuca, frutas tropicales (piña, banano, sandía, melón y papaya), procesado de pollo, azúcar cruda y refinada, harina y polvo de pescado, entre otros.

En 2019, el valor de las exportaciones panameña hacia Corea del Sur contabilizaron $8.3 millones.