2,600 personas se postulan para trabajar en fincas bananeras de Chiquita en Bocas del Toro

En tres jornadas de reclutamiento realizadas en Changuinola, Bocas del Toro, más de 2,600 personas han acudido presencialmente a las ferias de empleo con el fin de aplicar a los puestos requeridos para la etapa de campo y limpieza, que antecede el reinicio de operaciones de Chiquita Panamá.

Durante las jornadas, en las que ha destacado la asistencia de mujeres y jóvenes, funcionarios del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral y personal del Banco Nacional han acompañado a los aspirantes para asegurar que cuenten con la documentación necesaria y reciban un trato digno y humano durante el proceso.

Se espera la contratación de alrededor de 3,000 personas para la fase de campo. Cortesía

Hasta ahora, el equipo de selección ha visitado las fincas 45, 41 y 33, y para este viernes y sábado están programadas las visitas a las fincas 13 y 65.

Las contrataciones —unas 3,000 oportunidades laborales— se realizarán de manera progresiva a finales de noviembre.

La feria de empleo inició el pasado martes 11 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 15 de noviembre.

La empresa Chiquita Panamá retomó sus operaciones en septiembre, luego de la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno en agosto de 2025.