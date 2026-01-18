Asep amplía el tope del autoconsumo solar y da respiro a la industria

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El aumento de 4% a 5% del tope de autoconsumo aprobado por la Asep llega cuando el sector se acercaba al máximo permitido y reclama reglas más ágiles.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) elevó de 4% a 5% el límite transitorio de penetración del autoconsumo solar en Panamá, una decisión que amplía el margen para la generación distribuida, aunque mantiene al sector bajo un esquema de topes regulatorios.

El ajuste, formalizado mediante el Decreto Ejecutivo 21,235, también incrementa el tope de participación de la energía solar en la demanda eléctrica, que pasa de 13% a 16%, según los nuevos parámetros establecidos por el regulador.

El cambio normativo se produce en un momento clave para la industria solar, que venía acercándose rápidamente al límite anterior, especialmente en algunas áreas de concesión donde la incorporación de nuevos sistemas avanzó con mayor rapidez.

La mayoría de los clientes que han optado por instalar paneles solares para autoconsumo están en el régimen tarifario BTS (Baja Tensión Simple), que corresponde a residencias y pequeños comercios con una demanda máxima de 15 kilovatios o menos. Archivo

De acuerdo con cifras oficiales, el país registra más de 7,000 usuarios de sistemas solares de autoconsumo conectados a la red, entre residencias, comercios e industrias, dentro de un universo que supera los 1.3 millones de clientes del sistema eléctrico nacional.

En términos de capacidad, Panamá suma cerca de 192 megavatios (MW) de energía solar instalada bajo la modalidad de autoconsumo, principalmente en techos de viviendas, comercios e instalaciones industriales, a lo que se añaden más de 618 MW correspondientes a proyectos de generación solar que inyectan energía directamente al mercado eléctrico.

Pese a ese crecimiento, la participación del autoconsumo solar sigue siendo reducida frente al total del sistema, con niveles de penetración que varían entre 1.5% y 3.5% del consumo, dependiendo de la distribuidora eléctrica.

A pesar que el sector esperaba un incremento considerable en el porcentaje de autogeneración solar, la ASEP incrementó de 4% al 5%. Archivo

Análisis técnico

En este contexto, la Cámara Panameña de Energía Solar considera que el nuevo límite ofrece un alivio temporal al sector, pero no resuelve los cuellos de botella estructurales que siguen limitando una adopción más acelerada.

“El aumento de 4% a 5% es una buena noticia, sin duda, pero seguimos esperando un dictamen técnico integral que permita una toma de decisiones informada sobre el verdadero potencial del autoconsumo en Panamá”, señaló Jesús González, director ejecutivo del gremio.

Jesús González, director ejecutivo de la Cámara Panameña de Energía Solar, comentó que es importante reducir los tiempos de aprobación para facilitar la instalación de paneles solares en el país. Alex E. Hernández

González explicó que el sector solar emplea actualmente a más de 4,000 personas y que una mayor apertura regulatoria podría traducirse en más empleos verdes y nuevas inversiones, especialmente en áreas como instalación, ingeniería, mantenimiento y financiamiento.

Durante 2025, el país incorporó más de 40 MW adicionales de energía solar, lo que permitió consolidar el crecimiento acumulado de los sistemas de autoconsumo al cierre de diciembre.

La distribución territorial de estos proyectos, sin embargo, evidencia fuertes contrastes. La provincia de Panamá lidera en cantidad de clientes con 3,233 sistemas instalados, seguida por Panamá Oeste, con 1,181, y Veraguas, con 421, concentrando la mayor parte de los proyectos activos a nivel nacional.

Distribución

En otras regiones, la adopción es más limitada. Herrera registra 571 clientes, Coclé 478 y Chiriquí 446, mientras que Colón suma 319 y Los Santos 279. Bocas del Toro presenta una participación marginal, con apenas tres clientes conectados al sistema.

Esta disparidad, según el gremio, responde tanto a diferencias en la actividad económica como a barreras administrativas y técnicas que han dificultado la conexión de nuevos proyectos, particularmente en provincias con alto potencial solar como Chiriquí.

A pesar que la provincia de Chiriquí cuenta con niveles de radiación solar importantes para generar energía para el autoconsumo, el nivel de penetración es bajo en comparación con otros sectores del país. / Getty Images

Otro de los retos señalados por el sector es la vigencia del procedimiento de autoconsumo, que data de 2016 y que, a juicio de los especialistas, no refleja los avances tecnológicos ni las condiciones actuales del mercado eléctrico.

“El proceso establece plazos teóricos de hasta 45 días hábiles para aprobar un proyecto, pero en la práctica los tiempos suelen ser mucho mayores, lo que afecta la planificación y los costos”, indicó González.

La Cámara Solar también destacó avances recientes en la digitalización de trámites, como el trabajo iniciado con la Alcaldía de Panamá para modernizar la gestión de planos y permisos, una medida que podría agilizar la ejecución de nuevos proyectos.

A mediano plazo, el sector insiste en la necesidad de actualizar la Estrategia Nacional de Generación Solar Distribuida, que plantea una meta de 1,700 MW instalados hacia 2030, muy por encima de los niveles actuales.

Con el nuevo límite de 5% en consumo y 16% en demanda, el crecimiento del autoconsumo en 2026 seguirá condicionado por los topes regulatorios, aunque el gremio confía en que una revisión técnica más amplia permita liberar mayor capacidad en los próximos años.

Sector industrial

En el sector industrial, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Rosmer Jurado, señaló que el uso de energía solar puede generar reducciones relevantes en los costos eléctricos, aunque el impacto depende del perfil de cada empresa y de su patrón de consumo.

Jurado explicó que muchas industrias operan como grandes clientes del sistema eléctrico, por lo que el análisis debe centrarse en el tiempo de recuperación de la inversión, la superficie disponible para instalar paneles y el nivel de autoconsumo que puede alcanzarse.

Reconoció que las empresas que operan las 24 horas enfrentan limitaciones por la falta de generación nocturna, aunque destacó que los avances en sistemas de almacenamiento con baterías han ampliado las opciones para garantizar un suministro más estable, con costos que han venido disminuyendo en los últimos años.

Para el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, la energía solar representa una oportunidad para reducir el costo operativo de las empresas e industrias en el país, lo que aumentaría la competitividad del país. LP/Itzaly Pérez

El dirigente industrial admitió que aún no existe un análisis sectorial consolidado sobre el impacto económico del autoconsumo solar en la industria, debido a que su adopción sigue siendo incipiente, aunque algunas empresas ya cuentan con datos concretos sobre los beneficios obtenidos.

Sobre el rol del Estado, Jurado consideró clave avanzar hacia regulaciones más claras, ágiles y transparentes que faciliten la inversión. Advirtió que los largos tiempos de permisología afectan la planificación de los proyectos y restan competitividad, y subrayó que el costo energético es un componente fundamental para la industria nacional.