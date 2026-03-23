Tercer operador de telefonía móvil: Asep abre proceso de precalificación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El gobierno intentará de nuevo atraer un tercer operador para que ofrezca el servicio de telefonía móvil en el páis, tras la salida de Digicel entre los años 2023 y 2024 y los intentos fallidos para licitar el proceso en las administraciones anteriores.

Zelmar Rodríguez, administradora del a Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), anunció este lunes 23 de marzo que el proceso de precalificación para lograr un tercer operador de telecomunicaciones será en mayo y demorará 7 meses para que los interesados puedan ver los requisitos.

Mientras que se espera licitar a finales de año y que pueda entrar en operación en el primer trimestre de 2027.

“Lo que buscamos es un operador móvil que esté presente en el país y que tenga su propia infraestructura y que permita calidad de servicios, competencia y precios para los usuarios”, agregó.

Rodríguez sostuvo que la medida es para aumentar la competencia en el mercado y descartó que tenga relación con la investigación que se abrió recientemente en Acodeco por prácticas de competencia, debido al aumento de las tarifas de las operadoras Más Móvil y TIGO.

“Este proceso inició con nuestra llegada en 2024 es un proyecto para que esté un tercer operador en el país para que haya una mayor competencia. No guarda relación con ese tema [investigación de Acodeco].

Rodríguez aseguró que a diferencia de las anteriores licitaciones, en esta oportunidad existe un interés firme de varios inversionistas para participar.

Actualmente operan en Panamá 2 operadores de telefonía móvil. Archivo

Alkin Saucedo, director de telecomunicaciones, indicó que ante las pasadas licitaciones en las que no se logró concretar un tercer operador, han tomado medidas para lograr que este nuevo intento pueda ser exitoso.

“Hemos aprendido de esos procesos y por lo tanto se ha mejorado la reglamentación en lo que respecta a los costos de interconexión, y se ha provisto de mayor cantidad de espectro 5G a nivel internacional, además, se está trabajando en la utilización efectiva para compartir la infraestructura existe para operar”, explicó Saucedo.

De acuerdo con datos de la ASEP, el mercado panameño de telefonía móvil supera los cinco millones de líneas activas al cierre de 2025, con un predominio del segmento prepago (79%) frente al pospago (21%).

Estas cifras, junto con indicadores macroeconómicos, tendencias del sector y detalles sobre el espectro radioeléctrico disponible, forman parte del contenido del portal, concebido como una vitrina para destacar las ventajas competitivas del país y sustentar la viabilidad de un nuevo operador.

La entidad también informó que el micrositio incluye información sobre infraestructura digital —como torres, fibra óptica, cables submarinos y centros de datos— además del marco legal vigente y documentación relacionada con la licitación.

Con esta iniciativa, la Asep busca fortalecer el ecosistema de telecomunicaciones, ampliar la oferta de servicios y consolidar un entorno más competitivo que responda a la creciente demanda de conectividad en el país.