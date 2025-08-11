ASEP convoca licitación y abre paso a nueva concesión eléctrica en Panamá

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) lanzó un proceso de licitación por mejor valor para contratar una consultoría que acompañará al Gobierno en la revisión de contratos de concesión y la venta del paquete mayoritario de acciones de las empresas de distribución eléctrica Metro-Oeste, Chiriquí (Edemet y Edechi) y Elektra Noreste (ENSA).

Esta contratación, según la entidad, es un paso clave para cumplir con las disposiciones legales que exigen la renovación de concesiones antes de su vencimiento.

Dicha consultoría (2025-1-06-0-08-LV-013273), según la entidad, tendría que ayudar a definir aspectos técnicos de la futura licitación para vender las acciones que actualmente están en manos de ENSA y Naturgy.

El contrato de concesión de las empresas distribuidoras de energía —Ensa y Edemet y Edechi— vence en octubre de 2028.

Ensa opera de forma independiente, mientras que Edemet y Edechi son filiales de la compañía española Naturgy.

Esta concesión, que comenzó en 2013, está regulada por la normativa panameña, la cual establece que la ASEP debe convocar, a más tardar el 21 de octubre de 2027, el proceso de venta del 51% de las acciones del sector de distribución. Dicho sector fue privatizado en 1997.

Se entendería que el resultado de la consultoría será determinante para garantizar la transparencia y eficacia en los nuevos contratos de concesión.

De acuerdo con la información de la ASEP en el portal de Panamá Compra, el precio de referencia para la contratación del consultor se fijó en $1.3 millones, tras un análisis que incluyó antecedentes históricos, actualización por inflación y cotizaciones de 12 firmas nacionales e internacionales del sector.

De esas 12, cuatro enviaron estimaciones que oscilaron entre $1.8 millones y $ 4.5 millones, con un promedio simple de $3.2 millones.

La consultoría cubrirá aspectos técnicos, financieros y legales del proceso.

El antecedente más cercano de un contrato similar data de 2012, cuando se adjudicaron dos renglones: uno para estudios técnicos por $576,470.79 y otro para asesoría legal y de inversión por $1.9 millones, sumando cerca de $2.5 millones.

La institución informó que la selección se realizará mediante un proceso competitivo que priorizará la calidad técnica, la experiencia comprobada y el cumplimiento de objetivos, incentivando la participación de firmas locales y regionales.