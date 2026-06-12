ASEP multa con $68 millones a Edemet y Edechi por fallas en el servicio eléctrico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) reveló que ha impuesto multas por más de 68.2 millones de dólares a las empresas de distribución eléctrica por incumplimientos en los indicadores de calidad del servicio registrados entre 2019 y 2024, que afectaron a miles de usuarios en el país.

Las sanciones fueron aplicadas a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), tras un proceso técnico y legal realizado por la entidad reguladora para comprobar fallas reiteradas en la prestación del servicio eléctrico.

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