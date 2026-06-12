Panamá, 12 de junio del 2026
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    Sanción

    ASEP multa con $68 millones a Edemet y Edechi por fallas en el servicio eléctrico

    Ambas empresas pertenen al grupo Naturgy.

    Yolanda Sandoval
    ASEP multa con $68 millones a Edemet y Edechi por fallas en el servicio eléctrico
    Se comprobó incumplimientos relacionados con los indicadores de calidad.

    La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) reveló que ha impuesto multas por más de 68.2 millones de dólares a las empresas de distribución eléctrica por incumplimientos en los indicadores de calidad del servicio registrados entre 2019 y 2024, que afectaron a miles de usuarios en el país.

    Las sanciones fueron aplicadas a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), tras un proceso técnico y legal realizado por la entidad reguladora para comprobar fallas reiteradas en la prestación del servicio eléctrico.

    Información en desarrollo...

    Yolanda Sandoval

    Directora editorial web

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