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    Servicios públicos

    Asep ordena plan de acción a distribuidoras eléctricas por aumento de quejas de usuarios

    Yasser Yánez García
    Asep ordena plan de acción a distribuidoras eléctricas por aumento de quejas de usuarios
    Imágenes ilustrativas de tendido electrico en la ciudad de Panamá. LP / Elysée Fernández

    La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) ordenó a las empresas distribuidoras de electricidad Edemet, Edechi y ENSA implementar un plan de acción de cumplimiento obligatorio para corregir deficiencias en la prestación del servicio y mejorar la atención a los usuarios.

    La medida fue adoptada luego del incremento de quejas ciudadanas registradas a través de los distintos canales de atención del regulador.

    De acuerdo con un comunicado de la entidada, la administradora general de la Asep, Zelmar Rodríguez , informó que sostuvo reuniones con directivos de Naturgy, empresa operadora de Edemet y Edechi, así como con representantes de ENSA, a quienes solicitó la aplicación inmediata de medidas correctivas y compromisos verificables para atender las deficiencias identificadas.

    Adjuntos

    COMUNICADO ASEP.pdf

    “Estamos dando seguimiento permanente a los casos reportados por la ciudadanía a través de nuestras distintas plataformas. Exigimos soluciones inmediatas a las inconsistencias que continúan afectando a los clientes y usuarios del servicio eléctrico”, afirmó Rodríguez.

    Según la ASEP, el plan de acción contempla medidas para atender reclamaciones relacionadas con altos consumos de energía, reemplazos de medidores sin notificación previa, retrasos en la respuesta a requerimientos formulados por la entidad reguladora, tiempos prolongados de espera en agencias comerciales y reclamos por daños en equipos eléctricos.

    Además, incluye acciones para reducir fluctuaciones de voltaje, acelerar la reparación de luminarias del alumbrado público y corregir los ciclos de lectura de medidores que superen los períodos establecidos por la normativa vigente.

    En el primer semestre de 2026 se presentaron 5,114 reclamaciones en el sector eléctrico. La distribuidora Edemet concentró el 61% de los casos, seguida por Ensa con el 32%, mientras que Edechi representó el 7% de las reclamaciones.

    Asep ordena plan de acción a distribuidoras eléctricas por aumento de quejas de usuarios
    Reclamos de electricidad por mes durante el primer semestre de 2026.
    Asep ordena plan de acción a distribuidoras eléctricas por aumento de quejas de usuarios
    Reclamos de electricidad por empresa distribuidora durante el primer semestre de 2026.

    La cantidad de reclamos admitidos fue aumentando mes a mes. En enero se registraron 563, en febrero 462, en marzo 749, en abril 1,005, en mayo 1,044 y en junio se alcanzó el punto más alto del semestre con 1,291 reclamaciones.

    En cuanto a los motivos de los reclamos, el alto consumo fue, por amplio margen, la principal causa, con 3,955 casos. Le siguieron los daños en aparatos eléctricos, con 344 reclamaciones, y los casos relacionados con fraude, que sumaron 315.

    Al cierre de 2025, Edemet contaba con 596,848 clientes, seguida de Ensa, con 538,420, y Edechi, con 186,671 usuarios registrados.

    Yasser Yánez García

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