ASEP podría aplicar multas hasta de $20 millones por apagón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ente regulador informó que abrió una investigación y solicitó un informe técnico de la falla eléctrica de más de 3 horas al Centro Nacional de Despacho, que tiene 40 días para contestar.

El apagón que dejó sin energía a gran parte de la ciudad de Panamá, además de Colón y afectó el fluído eléctrico en la planta potabilizadora de Chilibre, podría acarrear multas de entre $1,000 y $20 millones según advirtió la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

El ente regulador informó a La Prensa, que abrió una investigación y le solicitó al Centro Nacional de Despacho (CND) presentar en el término de 40 días un informe detallado con las causas de la falla.

Jorge Billingslea, director nacional de electricidad de la ASEP, señaló que están realizando las consultas formales al Centro Nacional de Despacho y precisó que las multas se aplican dependiendo de la gravedad de la falta.

La ASEP solicitó un informe detallado de la falla al Centro Nacional de Despacho de ETESA. Archivo

Además de que estas multas se traducen en una reducción tarifaria a los clientes. A esto se suma las responsabilidades en casos de daños de aparatos.

“Inicialmente se ha solicitado un informe detallado que exponga las causas que originaron el evento, la secuencia cronológica de los hechos, carga y clientes desconectados, así como cualquier otra información que se estime pertinente. Cabe indicar que reglamentariamente el CND cuenta con hasta 40 días calendario para presentar un informe final de evento; dicho informe tiene como propósito establecer las conclusiones definitivas por parte del operador del sistema”, adelantó.

Igualmente, confirmó que el apagó que se produjo en horas de la tarde del lunes 25 de mayo, tuvo origen en el sistema de transmisión, que depende de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). El evento fue registrado a las 3:59 p.m. y el servicio fue restablecido a las 7:15 p.m. aproximadamente.

¿Qué hacer en caso de daños de electrodomésticos y equipos?