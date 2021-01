Asep reconsidera en permitir los cortes en el servicio eléctrico

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) reveló que este jueves 28 de enero reconsideró permitir que se efectúen cortes a los clientes morosos en el servicio eléctrico.

En un comunicado divulgado la tarde de este 28 de enero se aclaró que se estableció un límite de 400 kWh para permitir cortes.

La entidad aclaró en la nota de prensa divulgada en Twitter que tomó esa decisión luego de conocer las inquietudes de los ciudadanos.

En la nueva resolución aprobada sobre este tema se advierte a las Elektra Noreste, S. A., Distribución Eléctrica Metro Oeste y a Distribución Eléctrica Chíriqui, S. A. que no podrán aplicar lo establecido en el artículo No. 116 del Texto Único de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997 a los clientes beneficiados de la Ley No. 152 de 2020, que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kWh, ponderado a 30 días calendario.

También se establece que a partir del 1 de marzo de 2021 las compañías deben permitir que los clientes puedan realizar arreglos de pago como lo establecen las normas, antes de efectuar cualquier corte en el servicio eléctrico.