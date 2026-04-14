Así es el esquema de pago en PedidosYa que tiene en paro a los repartidores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Motorizados de la plataforma PedidosYa Panamá aseguran que los cambios en el sistema de pago podrían reducir sus ingresos mensuales, lo que motivó el cese temporal de labores este lunes 13 de abril.

Según han explicado los voceros en las redes sociales, la tarifa base actual por entrega es de $2.50, lo que representaría ingresos aproximados de $1,250 mensuales si se completan 500 pedidos.

No obstante, denuncian que con el nuevo esquema —al que califican como desfavorable— el pago se calcula por distintos componentes: $1.50 de base, $0.25 adicional, $0.10 por kilómetro recorrido, $0.15 por kilómetro de entrega y $0.10 por multiplicador.

De acuerdo con sus estimaciones, este modelo reduce la tarifa a unos $2.10 por pedido, equivalente a ingresos cercanos a $1,050 mensuales por la misma cantidad de entregas.

En contraste, los motorizados plantean que una tarifa base de $3.50 permitiría alcanzar ingresos de hasta $1,750 mensuales.

El gremio sostiene que estos cambios representan una “devaluación de tarifas” y menos ingresos por su trabajo.

También cuestionan el pago prorrateado por rutas múltiples y el sistema basado en kilometraje, al considerar que no se ajusta a la realidad del tráfico en Panamá.

A estos factores se suma, indicaron, el impacto del aumento del combustible, la inflación y los costos operativos que deben asumir directamente, como gasolina, mantenimiento de la motocicleta, seguro contra accidentes y otros gastos.

Un vocero señaló además la existencia de “tarifas ocultas” que encarecen el costo para el consumidor, mientras el pago al repartidor disminuye.

“El usuario paga por un delivery, no por el tiempo que tome la entrega”, sostuvo.

Los motorizados reiteraron su llamado a la empresa para abrir un proceso de negociación que permita revisar el esquema de pagos.

PedidosYa por su parte informó que su servicio de delivery o entregas en Panamá se mantiene operativo, pero reconoce retrasos en algunas zonas.

La empresa señaló que la situación responde a manifestaciones de “algunos repartidores independientes” y buscó transmitir tranquilidad a usuarios y comercios afiliados.