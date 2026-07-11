Así está la conectividad aérea en Venezuela a más de dos semanas de los terremotos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras se espera el acondicionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el de Valencia suma 64 vuelos y algunas aerolíneas incrementan las operaciones a Panamá desde Barquisimeto y Maracaibo.

A 18 días de los terremotos que sacudieron a Venezuela y dejaron devastadas las zonas del estado La Guaira donde opera el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que obligó a su cierre, la conectividad aérea se ha trasladado casi por completo a Valencia, en el estado Carabobo.

Datos suministrados por la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) revelan que antes de los dobles terremotos del 24 de junio de 2026, la terminal de Maiquetía concentraba cerca del 80% de toda la conectividad aérea internacional de Venezuela con 132 vuelos semanales de un total de 165 sumando todo el país.

Una vez declarada la emergencia y con las afectaciones en las pistas y en la estructura de Maiquetía, se dispuso que las aerolíneas que así lo desearan podían llegar al Aeropuerto Arturo Michelena, en el estado Carabobo, a 155 kilómetros de Caracas, o a unas 2 horas y media de camino en auto por la Autopista Regional del Centro.

#EnVideo📹| Presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera, aseveró que desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo, se activaron vuelos con destino a:



✅ Colombia



✅ Panamá



✅ República Dominicana… pic.twitter.com/6J5UiWj4IG — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 9, 2026

En pocos días, se activó el puente aéreo en la terminal carabobeña, que ha pasado de operar un promedio de 14 vuelos semanales a 64, un incremento de 357% respecto a las operaciones antes del 24 de junio, mientras que en Maiquetía solo se habilitó una pista alterna para recibir vuelos de carga humanitaria y operaciones miltiares, mientras terminan las adecuaciones que esperan que estén listas para mediados de agosto.

Llegada de vuelo de carga en Maiquetía. Cortesía

Copa Airlines lidera la operación con 21 frecuencias entre la ciudad de Valecia y Panamá, seguida por Avianca, con 14 vuelos a Bogotá desde el estado Carabobo.

Datos de las operaciones aéreas comerciales internacionales en Venezuela a la fecha. El Aeropuerto Internacional de Valencia (VLN) asume como principal terminal del país, debido al cierre temporal de MIQ. ✈️🇻🇪🧵. Datos ALAV. pic.twitter.com/IEcy3Qrf83 — ALAV (@ALAV_VE) July 8, 2026

También operan Air Europa e Iberia hacia Madrid; Wingo, Plus Ultra, Conviasa, Rutaca Airlines, Turpial Airlines y Estelar, conectando además con destinos como La Habana, Punta Cana, Cancún, Ciudad de México (AIFA) y Santiago de Cuba.

📣#AirEuropaInforma Debido a los acontecimientos en Venezuela, los vuelos UX071 y UX072 a/desde Valencia (Venezuela) de los próximos viernes 17, 24 y 31 de julio han sido cancelados. Puedes consultar las alternativas disponibles en: https://t.co/owv6Kxz6Tb pic.twitter.com/eYpIFRccty — Air Europa (@AirEuropa) July 10, 2026

Fuera de Valencia, Barcelona se consolidó como el segundo aeropuerto con mayor actividad internacional, al sumar 25 vuelos semanales. Desde esa terminal operan Laser Airlines con vuelos hacia Miami, Madrid, Bogotá y Santo Domingo; Avior Airlines hacia Miami y Panamá; además de Copa Airlines y LATAM Airlines, ampliando las opciones de conexión desde el oriente venezolano.

En el occidente del país, Maracaibo registra 20 vuelos internacionales, impulsados por el incremento de las operaciones de Copa Airlines hacia Ciudad de Panamá y la incorporación temporal de Avianca hacia Bogotá y American Airlines hacia Miami.

A su vez, Barquisimeto aumentó su conectividad con seis vuelos semanales, de los cuales cuatro corresponden a Copa Airlines hacia Panamá y dos a Ravsa, fortaleciendo la salida internacional desde el centro-occidente venezolano.

Adicionalmente, la aerolínea La Venezuela, anunció incremento de sus vuelos entre Maracaibo y ciudad de Panamá y desde Barquisimeto por la contingencia tras los terremotos.

La red de contingencia se completa con Porlamar, que mantiene seis vuelos internacionales hacia Bogotá, Puerto España y Bridgetown, y Puerto Ordaz, con dos frecuencias operadas por Rutaca Airlines.

En conjunto, ALAV reporta que ocho aerolíneas internacionales y siete venezolanas mantienen operaciones internacionales desde distintas terminales del país, una redistribución que ha permitido sostener la conectividad aérea mientras continúan los trabajos de recuperación en Maiquetía.

Aerolíneas como Turkish operan con un puente aéreo en Panamá y Bogotá para que los pasajeros que tenían como destino Caracas puedan trasladarse con otras aerolíneas a Valencia y otros destinos en Venezuela. TAP Portugal tiene previsto reiniciar vuelos el 13 de julio a través de Valencia.

#8Jul | Evalúan avances del Aeropuerto de Maiquetía.



La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera, conversó sobre el plan de contingencia que se lleva a cabo desde las terminales aéreas de Valencia, Barquisimeto, Barcelona y Maracaibo,… pic.twitter.com/obe0XVfXzT — VIVOplay (@vivoplaynet) July 8, 2026

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera, señaló que hay que tener cuidado con la venta de boletos, y recomendó realizar los trámites en agencias de viaje oficiales o a través de las aerolíneas para evitar fraudes. Igualmente, pidió paciencia porque la alternativa del aeropuerto de Valencia, ha generado congestionamiento en esa termional, debido a que no estaba preparado para tanta capacidad de viajeros.

Tanto las agencias de viajes, como las aerolíneas esperan que el gobierno de Venezuela anuncie el reinicio de las operaciones comerciales en agosto.