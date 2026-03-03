Así funcionará la nueva Lotería Fiscal Regional en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Lotería Fiscal ahora tendrá un nuevo esquema que busca mayor equidad en la participación a nivel nacional.

Mediante la Resolución No. 40 del 9 de febrero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial el 3 de marzo de 2026, se creó oficialmente la Lotería Fiscal Regional, que dividirá el país en cuatro regiones, agrupando las 10 provincias.

Con el nuevo formato, cada región entregará 25 premios, distribuidos en cinco premios de $10,000; diez premios de $5,000 y diez premios de $1,000, para un total de $110,000 por región.

La medida busca ampliar las oportunidades de los contribuyentes y promover una participación más equilibrada en todo el territorio nacional, resaltó el Ministerio de Economía y Finanzas.

— Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) March 3, 2026

Cada sobre deberá contener un mínimo de cinco facturas fiscales o documentos equivalentes, todos a nombre de la persona que participa en la tómbola. Además, se especifica que una persona no podrá resultar ganadora más de una vez en un mismo sorteo.

Los sobres deberán ser blancos o manila, tamaño carta y sin decoraciones. En el exterior deberán incluir de manera clara el nombre completo del remitente, número de cédula (o pasaporte/carné de residente permanente en el caso de extranjeros), dirección física, correo electrónico y número telefónico.

Los sobres deberán contener como mínimo cinco facturas fiscales. Imagen tomada de X

Como parte de los controles, antes de finalizar cada sorteo se extraerán 15 sobres adicionales no ganadores con fines de fiscalización tributaria.

Hasta la fecha se habían realizado cuatro sorteos de la Lotería Fiscal. Aún no se ha anunciado cuándo se realizará el primer sorteo de la Lotería Fiscal Regional.