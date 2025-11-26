Así quedan los precios de los combustibles a partir de este viernes 28 de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional de Energía divulgó los precios de los combustibles que regirán a partir de este viernes 28 de noviembre.

De acuerdo con la nueva tabla de precios, la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.89 por litro, un centavo más que el precio anterior, mientras que la gasolina de 91 octanos se venderá a $0.84 por litro, un centavo menos en relación al costo anterior.

Con respecto al diésel bajo en azufre, se informó que el precio será de $0.87 por litro, un centavo más que el precio anterior.

Estos precios estarán vigentes desde este viernes 28 de noviembre hasta el viernes 12 de diciembre.

La Secretaría de Energía explicó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país.