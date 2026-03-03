Así se calcula el precio del combustible en Panamá, se incorpora prima de riesgo ante la crisis en Medio Oriente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional de Energía advierte que la reciente escalada geopolítica incorporó una “prima de riesgo” en el petróleo. Aunque el efecto no es inmediato en el mercado local, podría reflejarse en los próximos ajustes quincenales si la tensión persiste.

Para el consumidor panameño, cualquier tensión internacional en el mercado petrolero genera una pregunta inmediata: ¿subirá la gasolina en la próxima quincena? Aunque los precios locales no reaccionan de forma automática a los movimientos diarios del crudo, la reciente crisis en Medio Oriente ya introdujo presiones que podrían sentirse en el bolsillo si la volatilidad se mantiene.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que los acontecimientos del fin de semana añadieron una “prima de riesgo” al precio internacional del petróleo, lo que normalmente empuja al alza los combustibles.

“Lo que ocurrió este fin de semana incorporó una prima de riesgo en el petróleo, y eso normalmente presiona al alza los combustibles”, indicó la entidad. Precisó que esta prima es “un extra en el precio que el mercado paga cuando aumenta la incertidumbre: no necesariamente porque ya falte petróleo, sino porque crece la posibilidad de que se encarezcan o se interrumpan rutas, fletes y seguros, o que haya restricciones a la oferta”.

Precios del combustible de marzo vigentes hasta el 5 de marzo de 2026.

Añadió que, si la tensión baja y no se materializa una afectación real en el suministro, ese sobreprecio podría disiparse; pero “si la tensión se sostiene o escala, tiende a mantenerse”.

Ajuste quincenal y referencia internacional

En Panamá, el impacto no es automático. La Secretaría recordó que el país mantiene inventarios estratégicos equivalentes a aproximadamente a siete días de consumo y que los precios se ajustan cada 14 días, con base en una lectura técnica del mercado internacional a través de Platts, tomando como referencia el comportamiento del West Texas Intermediate (WTI) como indicador del crudo.

Cada período de revisión cierra un miércoles; a partir de ese día se realizan los cálculos y los nuevos precios entran en vigencia el viernes inmediato. El siguiente ajuste se define 14 días después.

“En Panamá el efecto no es instantáneo, porque los precios de venta al público se ajustan por períodos y dependen del promedio de precios internacionales de gasolina y diésel, más la logística. Por eso, aunque hoy hay presión al alza, todavía es temprano para cuantificar cuánto se trasladará al mercado local”, señaló la entidad.

Consumo interno

De acuerdo con el informe de ventas mensuales para consumo nacional de la Secretaría Nacional de Energía, entre enero y noviembre de 2025 el consumo acumulado de diésel en Panamá alcanzó las 314 millones 333 mil 029 galones, mientras que las gasolinas (91 y 95 octanos en conjunto) sumaron 329 millones 784 mil 198 galones en el mismo período.

El mercado de combustibles en Panamá refleja una notable reconfiguración en el consumo nacional durante los primeros once meses de 2025, las ventas de gasolina de 95 octanos escalaron a 220 millones 623 mil 657 galones, lo que representa un incremento de más de 11 millones de galones comparado con el mismo periodo de 2024. Este dinamismo logró compensar la fuerte caída del 8.11% en la demanda de gasolina de 91 octanos, que bajó de 118.8 millones a 109 millones 160 mil 542 galones, permitiendo que el total de gasolinas cerrara con un crecimiento marginal del 0.44%.

En contraste, el sector del transporte de carga y maquinaria mostró signos de enfriamiento, con un consumo de diésel que retrocedió a 314 millones 333 mil 030 galones, perdiendo cerca de 4 millones de galones respecto al acumulado a noviembre del año anterior cuando totalizó 318 millones 339 mil 147 galones.