Asistentes denuncian incumplimientos en evento Snowland Panamá y Acodeco inicia pesquisa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lo que fue promocionado como “el evento del año” terminó convertido en una ola de denuncias tras su inauguración, luego de que decenas de asistentes compartieran en redes sociales videos y testimonios asegurando que SnowlandPTY no cumplió con lo prometido.

El evento, que ofrecía una experiencia navideña con nieve artificial, rampas de esquí, tubing, zonas heladas, iluminación especial y música, abrió sus puertas; sin embargo, según los usuarios, lo que encontraron fue un espacio reducido, con pocas mesas y sillas incómodas, un árbol de Navidad sencillo y una estructura básica, muy distante de los atractivos anunciados.

Videos difundidos en redes sociales evidencian la ausencia de rampas de esquí y tubing, mientras que la supuesta “nieve” habría sido jabón, lo que generó molestia entre quienes pagaron entradas de hasta 75 dólares por persona.

“No era nada de lo que vendieron”, manifestó uno de los asistentes en declaraciones televisivas.

Otros usuarios relataron que, al llegar al lugar, se encontraron con un montaje muy distinto al promocionado por Snowland Panamá. En lugar de zonas heladas y actividades recreativas, señalaron que el ambiente no contaba con el frío anunciado y que solo había algunos aires acondicionados, sin lograr la experiencia invernal prometida.

Ante las quejas de los asistentes y la falta de respuestas por parte de los organizadores, al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y tres inspectores de la Alcaldía de Panamá.

Acodeco abre investigación

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó una inspección y confirmó la apertura de una investigación por este caso.

El director de la entidad, Ramón Abadi, explicó que la situación podría encuadrar dentro del delito de publicidad engañosa, ya que lo ofrecido en redes sociales y material promocional no puede ser inferior a lo que finalmente recibe el consumidor.

Abadi reiteró que los afectados deben presentar denuncias formales ante ACODECO, ya que las quejas en redes sociales no sustituyen el proceso legal. De comprobarse irregularidades, la empresa podría ser sancionada y obligada a realizar devoluciones.

ACODECO confirmó que la investigación continúa en curso e hizo un llamado a los consumidores a verificar permisos, avisos de operación y antecedentes de los organizadores antes de adquirir boletos para eventos similares.

Responden los organizadores

A través de un comunicado, los organizadores indicaron que los materiales utilizados para promocionar la actividad fueron generados con el apoyo de la inteligencia artificial. Por ello, indicaron, las imágenes no representan con exactitud la apariencia final, dimensiones o características reales del evento.

Comunicado.