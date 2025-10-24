Panamá, 24 de octubre del 2025

    Fiestas Patrias

    Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre

    Henry Cárdenas P.
    Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre
    El pago adelantado a los jubilados y pensionados se realizará el viernes 31 de octubre. Archivo

    La Caja de Seguro Social informó este viernes 24 de octubre que el pago de la primera quincena del mes de noviembre para los jubilados y pensionados cambió de fecha.

    La entidad informó que, por motivo de las fechas de fiestas patrias, el pago se realizará de forma adelantada el próximo viernes 31 de octubre.

    “El adelanto del depósito bancario (ACH) se debe a que la fecha habitual de pago coincide con los días de asueto por las Fiestas Patrias”, precisó la entidad.

    La CSS afirmó que la medida busca garantizar la entrega puntual del dinero a los beneficiarios del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

    La institución informó que, para consultas adicionales, las personas pueden comunicarse a los teléfonos 513-1177 y 513-1123.

