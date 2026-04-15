Atención: las tasas de interés no bajarán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de la incertidumbre económica mundial por el conflicto en Medio Oriente, la banca en Panamá visualiza una estabilización del precio del dinero y descarta que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca los tipos de interés.

Si tiene una tarjeta de crédito, un préstamo personal o una hipoteca y un préstamo de auto, tome en cuenta que es posible que este año las tasas de interés que paga por esos préstamos se mantenga igual de alta si es el caso.

El conflicto en el Medio Oriente que ha disparado el precio de los combustibles y añade incertidumbre sobre el comportamiento de la economía mundial y presiona al alza la inflación con el precio de los bienes y servicios, hace menos posible que la Reserva Federal de Estados Unidos, recorte de nuevo las tasas de interés, indicador que sirven de referencia para el mercado panameño.

Los banqueros indican que si bien no se vislumbra un aumento del costo del dinero, se estima que las tasas se mantendrán a los niveles actuales, sin nuevas reducciones en el mediano y corto plazo.

“Yo no apostaría a la baja en las tasas de interés en el futuro cercano. Esa expectativa que teníamos cambió con la guerra que existe actualmente en Medio Oriente y el corte del flujo del petróleo en esa zona, lo que ha disparado los precios del combustible y por ende la inflación”, advirtió Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. LP/Katiuska Hernández

Sostuvo que la evolución del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán marcará el ritmo del comportamiento de la economía. “Si el conflicto termina en dos semanas podría haber un respiro en la economía global, pero si continúa la incertidumbre se mantendrá con las consecuencias que pueda tener para países como Panamá”.

Ante este escenario, Berguido, indica que los consumidores en Panamá, tienen que analizar que estamos a las puertas de una época difícil en la que es fundamental controlar los gastos, tener un presupuesto que priorice las necesidades reales y ahorrar lo que más se pueda.

“Se deben eliminar los gastos superfluos, o reducirlos. Concentrarse en los gastos necesarios como recreación, viajes y otros”, recalcó.

Berguido indicó que el sistema bancario panameño se mantiene sólido no hay ninguna señal de alarma por el conflicto, pero si considera que las expectativas de reducción de las tasas de interés se han diluido por las tensiones geopolíticas.

Actualmente, el nivel de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se ubican en un rango de 3.50% a 3.75%.

¿En cuánto están las tasas de interés en Panamá?

La tasa de las tarjetas de crédito en promedio se ubican en 22.07% al cierre de diciembre según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, aunque hay bancos que cobran 24% y hasta 28% según el tipo de producto y plazos.

En el caso del interés promedio que se paga por los préstamos personales, la tasa cerró en 8.92% el año pasado, para los autos en 7.93% y la tasa referencial hipotecaria no subsidiada, está en 6.24%.

En el caso de los créditos empresariales, los datos del regulador bancario ubican la tasa de interés comercial entre 7.51% (negocios al por mayor) y 8.03% al por menor.

Para las industrias la tasa promedio es de 7.74%, para la construcción en 7.41%, para el sector agrícola 6.81% y para la ganadería 6.64%.

A febrero de este año, el saldo de los créditos de consumo alcanzó los $15,120.7 millones, el hipotecario creció 1.69% (de $21,173.3 millones a $21,531.8 millones) y comercio aumentó 2.85% (de $13,212.2 millones a $13,589.3 millones).

En el segmento de consumo personal, el crecimiento fue liderado por préstamos de auto (+11.38%) y tarjetas de crédito (+8.14%), mientras que el préstamo personal, que representa el 66.2% del segmento, creció a un ritmo más moderado (+3.44%).

Bancos rechazan controlar las tasas

La Asociación Bancaria de Panamá también alertó sobre la inconveniencia de que prosperen proyectos de leyes como el 552 que está en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional que pretende fijar un tope para las tasas de interés y controlarlas.

“Implementar una ley como esa limitaría el tema de oferta y los créditos a personas que tienen acceso actualmente a distintos financimiento”, alertó Ernesto Antonio Boyd García de Paredes, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

Ernesto Antonio Boyd García de Paredes. LP/Katiuska Hernández

Boyd García, precisó que imponer un tope ha sido nefasto para muchas economía, recordó el caso de Costa Rica cuando se colocaron medidas de control de las tasas de interés y se eliminaron más de 700 mil tarjetas de crédito porque no había manera de soportar esos financiamientos.

Los banqueros solicitan los diputados reconsiderar ese proyecto y analizar el efecto negativo que tendría sobre la dinámica de financiamiento del país, que reporta una cartera de crédito con un saldo de $64,164.2 millones en el sistema bancario nacional y un flujo de depósitos que alcanza en el Centro Bancario Internacional, es decir, sumando bancos con licencia general e internacional unos $118,203.9 millones, 7.27% de crecimiento, impulsados por depósitos externos por $48,096.7 millones.