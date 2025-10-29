Atención: los precios de la gasolina bajarán a partir de este viernes 31 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocas horas de que el país entre en un largo fin de semana por las fiestas patrias, se informó que los precios de la gasolina registrarán una disminución, a partir de este viernes 31 de octubre.

La Secretaría Nacional de Energía informó que la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.85 por litro, lo que representa cerca de tres centavos menos con respecto al precio anterior. El precio por galón será de $3.21.

En tanto, la gasolina de 91 octanos costará $0.82 por litro, también cerca de tres centavos menos. El precio por galón será de $3.09. Mientras que el diésel bajo en azufre tendrá un precio de $0.81 por litro, manteniendo su costo anterior ($3.08 por galón).

Con el inicio de las fiestas patrias y la celebración de desfiles de planteles educativos y bandas independientes, se espera un gran movimiento de viajeros a diferentes puntos del país, a partir de este fin de semana. En la primera semana de noviembre, los días patrios se celebran entre los días 3 y 5.

Los precios de los combustibles entrarán a regir a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 31 de octubre, hasta las 5:59 a.m. del viernes 14 de noviembre de 2025.