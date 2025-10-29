Panamá, 29 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Secretaría de Energía

    Atención: los precios de la gasolina bajarán a partir de este viernes 31 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Atención: los precios de la gasolina bajarán a partir de este viernes 31 de octubre
    Los precios de los combustibles entrarán a regir a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 31 de octubre. Archivo

    A pocas horas de que el país entre en un largo fin de semana por las fiestas patrias, se informó que los precios de la gasolina registrarán una disminución, a partir de este viernes 31 de octubre.

    La Secretaría Nacional de Energía informó que la gasolina de 95 octanos se venderá a $0.85 por litro, lo que representa cerca de tres centavos menos con respecto al precio anterior. El precio por galón será de $3.21.

    En tanto, la gasolina de 91 octanos costará $0.82 por litro, también cerca de tres centavos menos. El precio por galón será de $3.09. Mientras que el diésel bajo en azufre tendrá un precio de $0.81 por litro, manteniendo su costo anterior ($3.08 por galón).

    Con el inicio de las fiestas patrias y la celebración de desfiles de planteles educativos y bandas independientes, se espera un gran movimiento de viajeros a diferentes puntos del país, a partir de este fin de semana. En la primera semana de noviembre, los días patrios se celebran entre los días 3 y 5.

    Los precios de los combustibles entrarán a regir a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 31 de octubre, hasta las 5:59 a.m. del viernes 14 de noviembre de 2025.

    Atención: los precios de la gasolina bajarán a partir de este viernes 31 de octubre

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más