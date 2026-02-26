ATP declara vencidos los incentivos fiscales de Hoteles Decameron en Río Hato

Exclusivo Suscriptores

La Autoridad de Turismo de Panamá declaró vencidos los incentivos fiscales otorgados a Hoteles Decameron bajo la Ley 8 de 1994.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) formalizó el vencimiento de los incentivos fiscales otorgados a la empresa Hoteles Decameron Sociedad de Responsabilidad Limitada para el desarrollo de su proyecto turístico en Río Hato, provincia de Coclé.

Mediante la Resolución No. 005/2026, emitida el 8 de enero de 2026, la Dirección de Inversiones Turísticas notificó que el plazo para acogerse a los beneficios establecidos en la Ley 8 de 14 de junio de 1994 expiró el 31 de diciembre de 2025, poniendo fin a un período de apoyo estatal que se extendió por 26 años.

El proyecto de hospedaje público turístico fue desarrollado originalmente bajo un sistema de concesión con opción de compra y abarcó inicialmente las fincas 20138 y 20139, incorporando posteriormente la finca No. 45051.

Base legal y antecedentes

Los incentivos fiscales fueron otorgados al amparo del artículo 17 de la Ley 8 de 1994, normativa que promueve la inversión en zonas de desarrollo turístico de interés nacional.

Entre los beneficios contemplados se incluyen exoneraciones del impuesto de inmuebles, impuesto sobre la renta, impuestos de importación y otros gravámenes relacionados con la actividad turística, por plazos de hasta 20 años.

En 2007, mediante la Resolución No. 20/07, el entonces Instituto Panameño de Turismo (hoy ATP) formalizó el cambio de razón social de Hoteles Decameron, S.A. a Hoteles Decameron Sociedad de Responsabilidad Limitada, permitiendo que la empresa mantuviera los incentivos fiscales previamente otorgados en 1999.

Posteriormente la Ley 391 de 2023 extendió la vigencia de registros turísticos que vencían entre 2014 y 2019 hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permitió prolongar el período de beneficios hasta esa fecha.

Notificaciones y recursos

Tras declarar vencido el término de los incentivos, la ATP ordenó remitir copia de la resolución a la Contraloría General de la República, la Dirección General de Ingresos, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio de Comercio e Industrias para los debidos trámites.

Asimismo, se procederá al cierre y archivo del expediente administrativo una vez completado el acto formal.

La resolución fue firmada por el director de Inversiones Turísticas, José Tigert, y publicada en la Gaceta Oficial del martes 24 de febrero de 2026.