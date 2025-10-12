ATP evalúa nuevos incentivos para el sector turístico y descarta los créditos fiscales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) evalúa una reforma integral a los mecanismos de incentivos turísticos con el fin de hacerlos más eficientes y sostenibles, informó su administradora, Gloria de León, en una entrevista con La Prensa, en el foro de “Capacitación Turística” organizado por Copa Airlines.

La funcionaria fue clara al señalar que los créditos fiscales “no son la vía adecuada” y que se busca una fórmula que realmente impulse la inversión sin generar distorsiones.

“Queremos incentivar la inversión privada, pero con reglas claras, resultados medibles y transparencia. Los créditos fiscales no necesariamente cumplen ese propósito”, sostuvo De León.

Los créditos fiscales generaron rechazo entre empresarios y sectores turísticos pues, financiaban proyectos hoteleros con recursos del Estado. Eran amparados bajo la Ley 122 y posteriormente la Ley 314.

Esas leyes contemplaban incentivos a través de créditos fiscales para el turismo con dinero del Estado. Estas dos leyes fueron demandadas por inconstitucionalidad. La ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, pero posterior a esa fecha no se podían dar incentivos de este tipo. Solo se reconocían los otorgados antes de la demanda presentada en 2023. Incluso recientemente se notificó de dos proyectos hoteleros que habían aplicado a créditos fiscales, pero no se concretaron y suspendieron su registro turístico: Ritz Carlton Reserve Pearl Island y Pearl Island Fishing Lodge, Inc.

Lea más en Cancelan el proyecto Ritz Carlton Reserve Pearl Island; su viabilidad dependía de los créditos fiscales

Tipos de incentivos vigentes

La administradora de la ATP recordó que actualmente están vigentes los incentivos que contempla la Ley 80 de 2012 son:

• Exoneración del impuesto de importación

• Exoneración del impuesto de inmuebles

• Exoneración de impuestos aplicables a muelles y aeropuertos

• Exoneración del impuesto sobre la renta

• Exoneración del impuesto sobre el capital

• Exoneración del FECI (Fondo Especial de Compensación de Intereses)

“Estos beneficios continúan vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, motivo por el cual ya se encuentra en desarrollo una nueva propuesta legislativa que modernice y adecúe el régimen de incentivos turísticos a las necesidades actuales del país”, dijo De León a La Prensa.

Adelantó que la ATP prepara una propuesta de modernización que será presentada al Ejecutivo antes de fin de año. Esta incluirá beneficios diferenciados por tipo de proyecto, ubicación y sostenibilidad ambiental, dejando atrás los créditos fiscales que generaban controversias en su implementación.

“Queremos un esquema moderno, transparente y equitativo. Panamá necesita atraer inversión turística de calidad, no de oportunidad”, enfatizó la titular de la ATP.

Nuevas estrategias y promoción internacional

De León destacó que la ATP está reforzando la promoción internacional de Panamá con estrategias segmentadas, centradas en atraer turistas de alto valor desde mercados clave. Enfatizó que se trabaja de la mano con Promtur y el sector privado para consolidar el país como destino turístico competitivo en la región.

“Panamá tiene un enorme potencial como destino sostenible y diverso. Nuestra tarea es contar bien la historia del país y ofrecer experiencias auténticas que generen retorno económico y social”, señaló.

También mencionó que se evalúan nuevas rutas de conectividad aérea y acuerdos con aerolíneas para facilitar la llegada de visitantes, especialmente desde Sudamérica y Europa.

Turismo en crecimiento

La administradora resaltó que Panamá ha mantenido un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales, superando los 1.7 millones de turistas en el acumulado al cierre de julio, y con una proyección de cerrar 2025 con más de 2.5 millones. Subrayó que el turismo ya representa más del 11% del PIB y es uno de los sectores que más empleos genera de forma directa e indirecta.

“Los números confirman que Panamá está recuperando su posición en el mapa turístico regional. Pero más importante aún, el turismo está llegando a más provincias y beneficiando a más panameños”, afirmó.

Ordenamiento y sostenibilidad

En cuanto al turismo interno, la administradora resaltó que la ATP impulsa programas de ordenamiento en los principales destinos y apoya la capacitación de comunidades locales. “El turismo tiene que generar desarrollo, no presión sobre el entorno. Queremos que las comunidades se beneficien directamente”, subrayó.

Asimismo, se refirió al creciente debate sobre los alquileres de corta estancia (como Airbnb), indicando que la entidad trabaja junto al Ministerio de Vivienda y el MEF para regular el tema sin afectar la oferta formal.

“No buscamos eliminar ninguna modalidad, sino garantizar que todos cumplan las mismas reglas y contribuyan al desarrollo del turismo formal”, explicó.