ATP gestiona traslado de partida de $5 millones para financiar los Premios Juventud

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Turismo de Panamá solicitó un traslado de partida presupuestario por 5 millones de dólares para financiar la logística de los Premios Juventud que se realizarán el 25 de septiembre de este año en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), ubicado en la ciudad de Panamá.

Gloria De León, administradora de la ATP, explicó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que esos recursos serán entregados en primera instancia al Fondo de Promoción Turística Promtur, para que firme un convenio con Televisa, Univisión a quien se le otorgarán los recursos.

“Entre 5,000 visitantes y 7,000 visitantes se espera que vengan al país y esto generará 9 millones 800 mil dólares en retorno de inversión solo en gasto turístico. No estamos incluyendo alli que el país estará proyectado al lado de Maluma, Carlos Vives y otros artístas, quizás Shakira y todos esos artistas posteando y promoviendo a Panamá eso va a generar un impacto”, resaltó De León al justificar la inversión de 5 millones de dólares en promoción con Televisa.

Indicó que el acuerdo con Televisa organizadora de los Premios Juventud, contempla además de la inversión en logística del evento, la promoción por seis meses de la imagen y marca de Panamá como destino turístico más allá del evento de septiembre en este canal de televisión.

La administradora se comprometió a que una vez firmado el contrato entre Promtur y Televisa, lo enviará en detalle a la Comisión de Presupuesto, ante la inquietud del diputado Betserai Richards que cuestionó el acuerdo y pidió desglosar en qué se invertirán los 5 millones de dólares.

Los dos traslados de partida solicitado por la ATP fueron aprobados por al Comisión de Presupuesto.

