Auditoría a la mina analiza más de 370 componentes; terminaría entre abril y mayo

La auditoría integral de la mina de Donoso analiza más de 370 componentes y deberá concluir entre abril y mayo, informó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Navarro explicó que se trata de una auditoría integral, realizada por la empresa internacional SGS, y que el proceso contempla la entrega de tres informes preliminares y un informe final, precedidos por un borrador.

“La auditoría integral de la mina es una auditoría completa. Se están analizando 370 componentes”, afirmó.

El titular de MiAmbiente adelantó que el primer informe está próximo a recibirse y subrayó que toda la información será pública, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, del cual Panamá es signatario.

“Todos los informes de la auditoría serán absolutamente públicos”, recalcó, al precisar que estarán disponibles en el sitio web del Ministerio de Ambiente, conforme sean entregados por la empresa auditora.

Según Navarro, el objetivo del proceso es que el Estado panameño y la ciudadanía conozcan con precisión qué ocurrió en la mina heredada de gobiernos anteriores.

“Para ese momento los panameños y el Estado panameño sabremos exactamente qué fue lo que ocurrió en la mina que heredamos”, señaló.

El ministro también se refirió a la complejidad del proceso de cierre del proyecto minero y a los riesgos ambientales existentes. “Cerrar una mina de esta magnitud es muy complicado. No se cierra apagando un interruptor, como si se apagara una luz”, indicó.

Dijo que actualmente existe un hueco abierto y más de 400 toneladas de material minado no procesado, situación que genera impactos ambientales durante la temporada de lluvias. “Cada vez que llueve hay lixiviados [líquidos que se filtran a través de residuos sólidos] que están contaminando las aguas de toda esa región”, advirtió.

Navarro detalló que se han ejecutado acciones para mitigar los riesgos, como la eliminación del concentrado de cobre remanente y la exportación del material procesado, mientras continúan los trabajos para atender el material pendiente.

“El cierre debe hacerse paso a paso, incluyendo la exportación del nitrato de amonio, que es altamente explosivo y peligroso”, precisó.

Navarro reiteró que el proceso se desarrolla de forma responsable y transparente, con información permanente a la ciudadanía. “Todo se informa a la comunidad a medida que vamos avanzando paso a paso en enfrentar el problema”, dijo.

Cabe destacar que el proyecto minero de Donoso, Cobre Panamá, administrado por Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum, cesó operaciones a finales de noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato suscrito entre la empresa y el Estado.

Este año ante las negociaciones con el Gobierno, la empresa suspendió los arbitrajes que pesaban por la paralización de la mina; posteriormente, a finales de mayo se aprobó el Plan de Mantenimiento y Gestión Segura del proyecto, se autorizó y contrató la auditoría, y se autorizó la venta del excedente de concentrado de cobre que permanecía en el sitio, operación que generó más de 29 millones de dólares en regalías.